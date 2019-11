¡Imperdible! Gary Medel sobre amistoso contra Perú: “Estoy recuperado y listo para jugarlo"

La selección peruana viene entrenando en la Videna con algunos jugadores de la Liga 1 y del extranjero con miras a los amistosos de fecha FIFA ante Colombia, en Estados Unidos, y contra Chile en Lima. Mientras que el conjunto cafetero ya definió su lista de 23 convocados, La Roja aún no desvela la nómina que solo tendrá jugadores del extranjero.

Gary Medel, capitán y defensa central de La Roja, volverá a defender a su selección después de sufrir una lesión muscular en el amistoso que empataron con Colombia en octubre. “Estoy listo y recuperado para el partido con Perú. Nunca me negaría a integrar la Selección nacional y con más razón en este delicado momento que vive mi país. Lo que el pueblo está haciendo es positivo y lo apoyamos”, dijo Medel.

PUEDES VER Periodista arremete contra autoridades peruanas por final de River-Flamengo

“Me siento súper bien, me he entrenado dos semanas súper fuerte, el otro día entré con el Inter y me sentí bastante bien. Estoy convocado, jugaré en el partido contra Perú", agregó el futbolista del Bologna que ha jugado siete partidos en once fechas de la Serie A.

Gary Medel fue uno de los referentes de la selección chilena que apoyó las protestas de sus compatriotas en las calles por el alza de los boletos del metro y también se refirió sobre la suspensión del amistoso contra Bolivia. “Es una lástima lo que está sucediendo en Chile, pero es positivo lo que está luchando la gente. Y la selección le da todo nuestro apoyo a la gente del pueblo por sus derechos”.

PUEDES VER Entérate cómo adquirir entradas para la final de la Copa Libertadores en el Monumental de Lima

La última vez que se enfrentaron la selección peruana con su similar de Chile fue en la semifinal de la Copa América, donde la Bicolor goleó 3-0 con tantos de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero.