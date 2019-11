[DirecTV EN VIVO] Argentina 2-1 Paraguay ONLINE GRATIS por los octavos de final del Mundial Sub 17

DirecTV Sports EN VIVO TV Pública | Argentina vs. Paraguay EN VIVO ONLINE GRATIS, sigue el partido de hoy por los octavos de final del Mundial Sub 17 Brasil 2019 desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m (hora argentina y paraguaya) en el Estadio Kléber Andrade vía DirecTV, TV Pública y TyC Sports.

La transmisión estará a cargo DirecTV Sports para toda Latinoamérica y TV Pública para Argentina. Además, para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

DirecTV Sports EN VIVO Paraguay vs. Argentina Sub 17: minuto a minuto

DirecTV Sports EN VIVO Paraguay vs. Argentina Sub 17: alineaciones confirmadas

Formación de Argentina Sub 17:

Argentina

Alineación de Paraguay Sub 17:

Paraguay

DirecTV Sports EN VIVO Paraguay vs. Argentina Sub 17: previa

Hoy, jueves 7 de noviembre de 2019, se enfrentan las selecciones de Paraguay Sub 17 y Argentina Sub 17 por los octavos de final del Mundial que se realiza en Brasil.

DirecTV Sports EN VIVO Paraguay vs. Argentina Sub 17: ¿A qué hora ver el partido?

La transmisión del Argentina vs. Paraguay EN VIVO comenzará a las 6:00 p. m. (hora en Perú) y a las 8:00 p.m. (hora en Argentina). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso por el Mundial Sub 17:

- Argentina - 8:00 p. m.

- Paraguay - 8:00 p. m.

- México - 5:00 p. m.

- Perú - 6:00 p. m.

- Ecuador - 6:00 p.m.

- Colombia - 6:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 7:00 p. m.

- Venezuela - 7:00 p. m.

- Bolivia - 7:00 p. m.

- Uruguay - 8:00 p. m.

- Chile – 8:00 p.m.

- Brasil - 8:00 p. m.

DirecTV Sports EN VIVO Paraguay vs. Argentina Sub 17: ¿Dónde ver el partido?

Los canales de transmisión para el partido Argentina vs. Paraguay EN VIVO por el Mundial Sub-17 son los siguientes:

- Argentina: DIRECTV Sports, TV Pública

- Paraguay: DIRECTV Sports, TV Pública

- Brasil: SporTV 3

- Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, Chilevisión

- Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, Ecuavisa, Canal Uno

- Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, DIRECTV Play Deportes

- México: TUDN

- Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes