Manchester United vs. Partizan EN VIVO: fecha, horario y guía de canales de la Europa League

Manchester United vs. Partizan cara a cara EN VIVO desde el Estadio Old Trafford (EN DIRECTO ONLINE por ESPN) HOY jueves 7 a las 3:00 p. m. (horario peruano) en la jornada 4 del Grupo L de la Europa League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido vía La República Deportes.

El otro equipo inglés, el Manchester United busca liderar el Grupo L, tras ser arrebatado por Alkmaar en su partido ante Astana en la presente jornada.

Tras ganar hace dos semanas 1-0 al Partizan en Belgrado, una nueva victoria el jueves en Old Trafford le daría el pase matemático a la siguiente ronda de la Europa League.

El cuadro Ole Gunnar Solskjær espera mantener el invicto en la competencia del viejo continente para asegurar su pase a los dieciseisavos de la final y acercarse al objetivo de la temporada.

“Hemos visto a algunos jugadores jóvenes recibir una oportunidad y lo han hecho bien. Mason [Greenwood] nos dio un triunfo, Brandon [Williams] estuvo fantástico en Belgrado”. enfatizó el DT del Manchester United.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Partizan EN VIVO por la Europa League:

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Jones, Rojo, Young; McTominay, Garner; Greenwood, Lingard, James y Martial.

Partizán: Stojkovic; Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic; Nathko, Zdjelar; Tosic, Soumah, Asano y Sadiq.

Manchester United vs. Partizan EN VIVO: horario para ver la Europa League

El compromiso entre Manchester United vs. Partizan es el partido de la cuarta fecha de la Europa League, el cual se realizará a las 3:00 p.m. en el territorio nacional, mientras que en España corresponde a las 9:00 p.m.

- Perú: 3:00 p.m.

- México: 2: 00 p.m.

- Colombia: 3: 00 p.m.

- Ecuador: 3: 00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3: 00 p.m.

- Venezuela: 4: 00 p.m.

- Bolivia: 4: 00 p.m.

- Paraguay: 5: 00 p.m.

- Chile: 5: 00 p.m.

- Argentina: 5: 00 p.m.

- Brasil: 5: 00 p.m.

- España: 9: 00p.m.

- Italia: 10: 00 pm

¿Qué canal transmitirán EN VIVO ONLINE el Manchester United vs. Partizan?

Para VER EN VIVO | EN DIRECTO el Manchester United vs. Partizan | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de ESPN, Movistar LaLiga y Mitele Plus (España). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina, ESPN2 Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: FOX Sports 1 Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte

- Dinamarca: Eurosport 2 Denmark, Eurosport Player Denmark

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Alemania: DAZN Germany, TeleClub Sport Live

- Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

- Italia: Sky Calcio 3, Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV

- México: ESPN Mexico, ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Sport TV3, Sport TV LIVE

- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 2

- Estados Unidos: B/R Live, TUDNxtra, UniMás, Univision NOW

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

Manchester United vs. Partizan EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la Europa League?

