Copa Libertadores 2019: la explicación de la elección a Lima antes que Medellín y Asunción

Lima será escenario de la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica, la Copa Libertadores 2019, luego que la Conmebol y los protagonistas del encuentro -River Plate y Flamengo- elijan al Estadio Monumental como el escenario indicado.

Los lamentables conflictos sociales en Santiago obligaron la mudanza del partido que se realizará el 23 de noviembre hacia la capital peruana, pero ¿cuáles fueron los motivos para que la Confederación Sudamericana de Fútbol optara por Lima y no por Medellín o Asunción?

Chile quedó totalmente descartado debido a la crisis que atraviesa y es que Sebastián Piñera no podía garantizar el orden fuera del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, lo cual dirigió la mirada de todos hacia tres opciones puntuales.

Estadio Monumental albergará la final de la Copa Libertadores 2019.

La primera alternativa para los integrantes de la Conmebol fue Estadio General Pablo Rojas -comúnmente conocido como La Nueva Olla-ubicado en Asunción Paraguay, y es que, la cancha de Cerro Porteño albergará la final de la Copa Sudamericana (este fin de semana), lo cual significaba que estaría en buenas condiciones para el 23 de noviembre.

Sin embargo, la idea se desvaneció al conocer que el gobierno guaraní no podía otorgar las garantías de seguridad que la Copa Libertadores requiere, además, el Flamengo no estaba conforme con la capacidad del recinto la cual apenas superaba los 39 mil, es decir 6 mil menos que estadio de Santiago.

La segunda opción en discusión para el River Plate vs, Flamengo fue Medellín, el Atanasio Girardot, que podría recibir a más de 45 mil asistentes, no obstante, la comodidad de los clubes e hinchas influyó en el descarte, debido a que no hay vuelos directos y en todos los casos hay que hacer escala en Bogotá.

Alejandro Domínguez, Claudio Tapia (AFA) y Rodolfo D´Onofrio.

De inmediato, la atención se fijó en el Estadio Monumental de Lima, sobre todo porque el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se habría comunicado con el mandamás de la FPF Agustín Lozano, quien le aseguró que la capital peruana estaría dispuesta a recibir la final de la Copa Libertadores.

Lozano transmitió el compromiso del presidente Martín Vizcarra, quien también conversó con el Dominguez y garantizó que todo estaría bajo su supervisión.

Además, el coloso de Universitario de Deportes se hizo atractivo para Flamengo y River Plate por el estado del campo y el aforo del estadio, que casi duplica las otras alternativas, con 70 mil asistentes.