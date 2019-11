Empresario árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak se proclama fanático de Alianza Lima [VIDEO]

Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, el empresario árabe que viene siendo sensación en nuestro país, no es ajeno al fútbol. Por eso, el filántropo aprovechó su estancia en el Perú para visitar el distrito de La Victoria, sobre todo ‘Matute’, representativo estadio de Alianza Lima.

El empresario realizó un largo recorrido por las instalaciones del Alejandro Villanueva, de Alianza Lima. Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak caminó desde los palcos hasta la cancha de fútbol. Además, el magnate entró a los camerinos del club, donde consultó qué debe hacer para que coloquen su foto allí.

“¿When I’m going to put my picture here? (Cuándo voy a poner mi foto aquí?”, preguntó el filántropo mientras filmaba las fotografrías de los jugadores que están en la pared del ‘Matute’. Culminado el recorrido por el Alejandro Villanueva, Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak acudió a la famosa cevichería ‘Mi Barrunto’, lugar en el que degustó leche de tigre.

El millonario ha declarado que sigue buscando el amor en Perú. “Que tenga un buen corazón, eso es lo más importante. Yo no estoy buscando alguien bonita, yo estoy buscando una mujer con buen corazón”, puntualizó el empresario árabe.

Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak se hizo conocido a principios del 2019, cuando la noticia del niño Víctor Angulo, quien estudiaba bajo un poste porque no tenía energía eléctrica en casa, hizo que el magnate se conmoviera por él. Posteriormente, el filántropo le pagó una casa y los estudios al niño de Trujillo.