Shoely Mego: “Me motiva escuchar el ¡Vamos, Perú!”

Shoely Mego está a dos días de una de las presentaciones más importantes de su carrera. La joven levantadora de pesas que sorprendió a todo un país en Lima 2019, ahora afronta el gran reto de medirse ante las mejores del mundo en el Grand Prix que se inicia este viernes en el Coliseo Dibós.

Shoely sabe que la contienda no será fácil ya que compite con rivales con probado calibre internacional en la división de 55 kg como la venezolana Génesis Rodríguez (medalla de oro en Lima 2019), la estadounidense Kristin Lemmen y la rusa uzbeka Muattar Nabieva. No obstante, el presentarse nuevamente ante el público peruano la empuja a dar todo de sí. “En los Panamericanos estaba muy nerviosa pero cuando salí a la tarima, los gritos de la gente, el ¡Vamos, Perú! me motivó mucho. Mi familia está muy orgullosa de mí y siempre está apoyándome”, señaló.

Shoely es una de las 7 mujeres que desafiarán todos los límites en este evento. Ellas intentarán superar sus propias marcas y acumular puntos que les permitan soñar con una clasificación a Tokio 2020.