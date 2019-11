Miguel Trauco sobre final en el Monumental: “Flamengo hará todo para ser campeón en mi casa”

El Estadio Monumental fue oficializado este martes como el nuevo escenario de la única final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo el próximo 23 de noviembre. Tras los conflictos políticos y sociales que atraviesa Santiago de Chile, sede elegida para el partido, la Conmebol decidió mudar la final a Lima después de una extensa reunión entre representantes de ambos clubes.

La posibilidad de ver a su exequipo campeón en coloso de Universitario de Deportes, club de sus amores, ha puesto feliz a Miguel Trauco quien se pronunció desde Francia luego de conocerse el cambio de la única final de la Copa Libertadores 2019.

“Estoy muy feliz, estoy seguro de que Flamengo hará todo lo posible para convertirse en campeón en mi casa y para mí sería un gran honor”, dijo Miguel Trauco en declaraciones a la periodista brasileña Raisa Simplicio.

Miguel Trauco comemora final da Libertadores em Lima e confia em título do #Flamengo. Partida será disputada no estádio do Universitário, onde o lateral se "criou".



"Muito feliz, certeza que o #Flamengo vai ser de tudo para ser campeão na minha casa" https://t.co/q3fhxFSDge