La Copa Libertadores se muda a Lima

Lima albergará por cuarta vez (1971: Nacional vs. Estudiantes, 1972: Universitario vs. Independiente, 1997: Sporting Cristal vs Cruzeiro), una final de Copa Libertadores de América. Y es que tras más de cinco horas de reunión en la sede de la Conmebol en Asunción-Paraguay, finalmente se dio a conocer de manera oficial que River Plate y Flamengo jugarán en nuestro país el próximo 23 de noviembre a las cinco de la tarde.

Santiago de Chile era la sede de dicho cotejo, pero luego de las semanas de violencia que ha vivido dicho país, la Conmebol decidió cambiar el escenario de la final y traerla a Lima. “Lamentablemente, en esta oportunidad hemos tomado una decisión después de analizarlo en 360 grados, que lo más conveniente ahora –y gracias también al presidente (Martín) Vizcarra que dio todas las garantías– es que el partido del 23 se juegue en Lima”, señaló en conferencia de prensa el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tras contar los pormenores de la negociación.

PUEDES VER Hinchas y presidente de River Plate enfrentados por elección de Lima para la final de la Libertadores

“Consenso hubo, rápido no fue. Venimos trabajando con una ciudad hace más de un año y tuvimos que encontrar la acción más viable. Creemos que la oferta de Lima garantiza que nosotros podamos cumplir con aquellas personas que compraron tickets parta asistir a Santiago. Son dos ciudades con una gran conectividad aérea. Estoy seguro de que Lima se va a volver a presentar para ser sede de cualquier copa y es la alternativa que nosotros encontramos viable”, agregó.

El directivo también envió un mensaje para los hinchas que ya habían comprado sus entradas para el partido en Santiago. “El sistema de devolución de dinero para todos aquellos que adquirieron tickets se está implementando, y en poco tiempo vamos a relanzarlo con el informe del estadio, dando prioridad a las personas que ya tuvieron la posibilidad de acceder, darles la prioridad a ellos previa devolución”, finalizó.

¿En qué estadio?

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que se jugará en el Monumental de Ate. “Es un estadio con capacidad para 80 mil espectadores. Podemos garantizar las mejores condiciones, con un estado del campo bastante óptimo. Todos van a estar muy cómodos”, señaló en Fox Sport Argentina. Hay que recordar que para ese mismo día está programado un concierto en el estadio Nacional, por lo que es difícil que sea elegido dicho recinto.

Quien también se pronunció fue el administrador de Universitario, Raúl Leguía, tras la noticia. “El club tendrá un ingreso importante que necesita, pero además de eso, también habrá un tema de imagen a nivel mundial. Vamos a exportar un espectáculo deportivo”.

Rodolfo D’Onofrio - Presidente de River Plate

“Bienvenida Lima, a disfrutar y vivir esta final única, que es algo extraordinario. Siento el orgullo por River de enfrentar a Flamengo en Lima donde será una gran fiesta. Es una pena no ir a Santiago”.

Sabías que...

Feliz. El técnico de la ‘U’, Ángel Comizzo también se pronunció sobre la final de la Libertadores y aseguró que River puede entrenar en las instalaciones de Campo Mar. “Justo los dos estadios se llaman Monumental, no es casualidad. Universitario es el más grande de Perú y River el más grande de Argentina”, dijo.