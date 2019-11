Chiclayanas obtienen segundo lugar en torneo de básquetbol en Trujillo

Hugo Daniel Barrios

Llevan el talento en las venas, derrochan coraje y pundonor en cada jugada y a la hora de encestar, la velocidad y precisión son sus características. Así es el juego de las niñas que integran la selección de básquet sub 12 del Colegio Ceibos de Chiclayo, equipo que ha logrado el subcampeonato del torneo nacional “Copa Adela” de Trujillo.

El representativo chiclayano integró la reñida serie “B”, conformada también por San José Obrero, Inmaculada de Lima y San Agustín de Lima.

Clasificó en segundo lugar y enfrentó en la semifinal al primero de la serie “A” que fue La Inmaculada de Trujillo, al cual logró vencer y acceder a la final ante el anfitrión San José Obrero de Trujillo.

Las chiclayanas quedaron en segundo lugar de un torneo referente a nivel nacional, debido al gran nivel de competencia.

Milagros Ballesteros Maco es madre de Belhen, una de las integrantes de este equipo y destaca el juego colectivo, además del “fair play” con el que se muestra. “Me encanta este equipo porque Katty Díaz (entrenadora) les ha enseñado un juego limpio, respetando las reglas. He visto crecer a Belhen con mucha disciplina, compromiso y esfuerzo, que creo es el pilar de este juego en equipo.Por más que una de las niñas destaque, no es suficiente si el juego no es en equipo”, señaló la exbasquetbolista escolar.

Semillero

En el torneo también participaron niñas de la categoría Sub 10 (pre Mini), quedando en cuarto lugar de ocho equipos participantes. Ellas demostraron sus habilidades y fueron premiadas por el esfuerzo en cada partido.