La promesa del fútbol argentino que cazaba palomas para que su familia pueda comer

Existen muchas historias detrás de las carreras de los jugadores de fútbol, pero la del talentoso defensor de Lanús Alexandro Bernabei llama la atención por las adversidades que enfrentó para llegar a la máxima categoría de la Superliga Argentina.

“Mi mamá no podía darme de comer porque no tenía dinero. Todas las noches me tomaba un mate cocido con pan duro de dos días pasados”, declaró en primera instancia Bernabei al diario Olé.

Sin embargo, el zaguero ‘granate’ de 19 años sorprendió tras revelar que “a veces ni comía directamente” cuando era niño.

“A veces ni comía directamente. Y otras veces cazaba palomas, iguanas o pescaba. Obvio que a la noche comíamos eso”, detalló Alexandro Bernabei.

Bernabei es oriundo de la ciudad de Santa Fe y recuerda que la casa de su madre queda enfrente de un cementerio y “si había algún entierro cuidaba autos”.

“la casa de mi mamá queda enfrente de un cementerio y me acuerdo de que si había algún entierro cuidaba autos. Crecí con mis abuelos desde los seis meses. Mi abuela era la fan número uno pero falleció. Mi abuelo me acompañó en todo momento”, reveló el joven central de Lanús.