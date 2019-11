Zidane sobre Mbappé: “siempre dijo que su sueño era jugar en el Madrid” [VIDEO]

El director técnico del Real Madrid Zinedine Zidane sorprendió en conferencia de prensa al hablar del joven atacante francés del Paris Saint Germain Kylian Mbappé y asegurar que su “sueño” es “jugar un día” en el cuadro blanco, aunque para ello señaló que habrá que esperar al futuro.

“Es el jugador el que va a decidir su futuro y lo que va a hacer, de momento es un jugador del PSG y veremos lo que pasará en el futuro”, manifestó Zidane en la previa del partido contra el Galatasaray, antes de sorprender con su respuesta añadiendo lo que espera en el futuro.

“Pero de todas formas sé, porque él lo dijo, que su sueño era jugar un día en el Real Madrid”, subrayó 'Zizou’ dando esperanzas al madridismo de lograr su incorporación, posiblemente, en el próximo mercado de pases europeo.

Por otra parte, el estratega ‘galo’ habló de la convocatoria de Gareth Bale a la selección de Gales, pese a la lesión que arrastra el ‘expreso de cardiff’.

“Nosotros sólo queremos que el jugador esté bien. El problema es que no está listo aún. Su país está en su derecho de convocarlo, es una fecha FIFA. El jugador es el primero que quiere estar bien y no sufrir, la pena para nosotros es que no esté listo aún”, atinó Zidane.

“Ahora mismo no está disponible, no sé lo que ha hablado con Giggs. Yo quiero tenerlo bien, como a todos. Él es el primero que no está contento, no está disponible y no se puede hacer nada”, subrayó el DT del Real Madrid, que este miércoles 6 de noviembre recibe en el ‘Santiago Bernabéu’ al Galatasaray por Champions League.