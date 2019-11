Brilló en el Perú, decían que era mejor que Messi y ahora odia el fútbol [VIDEO]

Hay infinidad de historias sobre “el Messi que no fue”, pero existe una en particular que pintaba como antecesor del ’10′ del Barcelona y es la de Gustavo Ariel Rodas.

El talentoso futbolista, oriundo de Rosario, debutó haciendo un gol a los 16 años en la Primera División con la casaquilla de Newell’s y brilló en las juveniles de la selección argentina; sin embargo, quedó a la sombra de Lionel Messi, pese a que en las inferiores de la ‘lepra’ lo veían con mejor futuro que el astro del Barcelona.

PUEDES VER: La promesa del fútbol argentino que cazaba palomas para que su familia pueda comer

Hoy en día Gustavo Rodas no quiere saber nada de fútbol, ni por televisión. El jugador argentino brilló en el León de Huánuco del balompié nacional hace nueve años y en una entrevista para el medio argentino Infobae dio detalles de su presente alejado de los campos de juego.

“La verdad, no me gusta para nada el fútbol. Tengo amigos fanáticos y les digo ‘no me hables más de fútbol’. Me cuesta ir a jugar con ellos. Le escapo al fútbol. Ni siquiera lo veo por televisión. Lo único que veo es Newell’s”, subrayó en primera instancia Rodas.

Eso sí, Rodas señaló que no descarta volver a los terrenos de juego, pero solo si su familia lo necesitara. Asimismo, dio entrever que podría inclinarse por el camino de entrenador.

“Me gustaría guiarlos porque a mí me pasó eso. Por tanta presión quizás no hay ganas y no quiero saber más nada con el fútbol”, manifestó el rosarino.