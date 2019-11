Zidane y su extraño comentario sobre la lesión de James Rodríguez

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló este martes sobre James Rodríguez. El volante colombiano se ha perdido los últimos duelos por una lesión, sin embargo, el técnico español no quiso aclarar exactamente cual es su dolencia.

"No está disponible, está con molestias, es el día a día, no te puedo contar lo que tiene exactamente, no está disponible”, aseguró el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.

Del otro lado, Zidane también habló de los rumores de Gareh Bale, quien no ha disputado ningún partido desde el parón de selecciones en octubre.

“Están diciendo que quiero que se marche en enero, es tontería, al final cualquiera puede hablar de mí, pero nadie puede decir lo que no he dicho. Quiero que se quede Gareth aquí hasta final de temporada”, aseguró Zidane en rueda de prensa.

“Yo lo veo bien y él va a contar, y va a intentar hacerlo bien con el Real Madrid cuando esté bien”, añadió el técnico blanco sobre el jugador galés, quien se encuentra lesionado y no estará el miércoles contra el Galatasaray en la Champions League.

Zinedine Zidane aclara futuro de Gareth Bale en el Real Madrid.

La polémica se ha desatado en España después de que haya sido convocado con su selección para los clasificatorios de la Eurocopa de 2020 contra Azerbaiyán y Hungría.

“De momento no está listo, no está preparado para entrenar con normalidad”, dijo Zidane, quien, no obstante, admitió que “su país tiene derecho a convocarlo, es una fecha FIFA”.

“El jugador lo que quiere es estar bien, es el primero que sufre, pero vamos a ver como está esta última semana y luego como va a ser con su selección, si va a estar listo o no”, añadió el técnico del Real Madrid.