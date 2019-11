Hinchas de Universitario abandonaron el Nacional antes de terminar el partido con Municipal

Universitario de Deportes no supo aprovechar el empate de Alianza Lima y la derrota Sporting Cristal, ya que este domingo fue goleado (3-0) ante Deportivo Municipal en el estadio Nacional y perdió la chance de convertirse en el nuevo líder del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1.

La Academia hizo un partido inteligente y no solo generó una inmensa alegría en sus hinchas, sino que también provocó en máximo enojo en los seguidores cremas, que no aguantaron la frustración se fueron del recinto deportivo antes de que terminará el encuentro.

Cuando el reloj marcaba los 86 minutos, las cámaras de Gol Perú captaron a algunos simpatizantes de Universitario retirándose cuando el marcador estaba 2-0 a favor de Municipal. Sin embargo, los dirigidos por Ángel Comizzo estaban haciendo méritos para empatar.

Finalmente, la Franja encontró el 3-0 gracias a un penal que le cobraron en el minuto final del encuentro. Jorge Obregón fue el responsable de acabar con las ilusiones de la gente de Universitario de Deportes, que esperaban terminar la jornada en el primer lugar del Torneo Clausura 2019.

Palabra del técnico de Universitario de Deportes

“La gente se va desilusionada, frustrada. Lo único que me queda es pedirles disculpas. No les pudimos dar la alegría que ellos vinieron a buscar. Ellos alentaron todo el partido y sin embargo nosotros no les dimos nada”, dijo Ángel Comizzo en conferencia de prensa tras finalizar el Universitario vs. Municipal.