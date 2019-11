Maradona explota y responde a su hija: “No me estoy muriendo” [VIDEO]

Diego Armando Maradona estalló contra su propia hija Gianinna Maradona luego que asegurara que su padre vive una complicada situación de salud, por lo que pidió que “oren por él”.

Frente a este suceso, el actual estratega de Gimnasia y Esgrima La Plata mostró su molestia y a través de un video publicado en su Instagram oficial respondió sin tapujos contra su heredera.

“Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé”, atino en primera instancia Diego Armando Maradona.

“Mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Y yo no… Les digo a todos que no les voy a dejar nada. Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora no existen, no existen porque estoy muy sano. Gracias”, acotó el ‘pelusa’.

El campeón del mundo con Argentina en México 86 se refirió, puntualmente, a las últimas publicaciones de su hija vía redes sociales.

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, si lo están matando por dentro sin que el se pueda dar cuenta”, posteó Gianinna Maradona previo a la respuesta de su padre.