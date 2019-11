Ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Mannucci: ¿a qué hora y dónde ver el partido por Liga 1?

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO | Ver Cristal vs. Mannucci Gratis por Internet | TRANSMISIÓN ONLINE TV | Se enfrentan este domingo 3 de noviembre (EN DIRECTO por Gol Perú) por la jornada 14 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1.

Este encuentro del fútbol peruano tendrá lugar en el estadio Alberto Gallardo y podrás seguir el minuto a minuto, las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Cristal vs. Mannucci por la Liga 1 2019?

La transmisión del Sporting Cristal vs. Mannucci EN VIVO, clubes con distintos objetivos en esta parte final de la Liga 1 2019, empezará a las 11:00 a. m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este interesante choque del fútbol peruano:

México - 10:00 a. m.

Ecuador - 11:00 a. m.

Colombia - 11:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 12:00 p. m.

Venezuela - 12:00 p. m.

Bolivia - 12:00 p. m.

Paraguay - 1:00 p. m.

Chile - 1:00 p. m.

Uruguay - 1:00 p. m.

Argentina - 1:00 p. m.

Sporting Cristal (3° en el Torneo Clausura con 25 puntos) dejó escapar la gran oportunidad de estar en el primer lugar de la tabla de posiciones tras igualar 1-1 con la Universidad San Martín la fecha pasada, jugando de visita en el estadio donde normalmente juega de local.

En ese sentido, el técnico del conjunto celeste, Manuel Barreto, afirmó en conferencia que los hinchas deben seguir confiando en el equipo y, por otro parte, resaltó que no esperan alguna ayuda de los árbitros.

“No esperemos que nos cobren penales dudosos o que recibamos ayudas, ni nada. Al hincha solo le pedimos que confíe en nuestro propio esfuerzo y en su apoyo. No he visto que ninguno de nosotros no deje el alma en la cancha. Vamos a tener dificultades, pero necesitamos que los hinchas nos apoyen”, apuntó en la previa del Cristal vs. Mannucci.

Asimismo, el entrenador de Sporting Cristal habló de la presencia de algunos jugadores para los próximos partidos que le quedan al Torneo Clausura 2019 de la Liga 1.

“Tengo un plantel de casi 25 jugadores. Tití Ortiz vuelve a la convocatoria, Emanuel Herrera está en la recta final de su recuperación y debe tener su último control la próxima semana para ya recibir el alta definitiva. Con respecto a Canchita Gonzales, no sabemos si podrá estar, no lo queremos arriesgar. Lo esperaremos hasta el final", dijo Manuel Barreto.

Por su parte, Carlos A. Mannucci (8° en el Torneo Clausura con 20 puntos) querrá dar la sorpresa en cancha del Sporting Cristal, ya que aún tiene chances de meterse en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2020. El conjunto trujillano viene de empatar 1-1 con Sport Boys en condición de local.

¿Dónde ver EN VIVO Cristal vs. Mannucci por la Liga 1 2019?

Para no perderte los pormenores del Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO por el Torneo Clausura 2019 la Liga 1, podrás seguirlo por estos canales de TV si estás en Perú: Gol Perú.

Alineaciones probables del Cristal vs. Mannucci por el Torneo Clausura 2019 de la Liga 1

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Martín Távara, Christofer Gonzales; Fernando Pacheco, Cristian Palacios.

Carlos A. Mannucci: Manuel Heredia; Camilo Jiménez, Alejandro Prieto, Giancarlo Peña, Kevin Moreno; Joao Villamarín, Jean Fuentes, Benjamín Ubierna, Ricardo Lagos; Osnar Noronha, Relly Fernández.

