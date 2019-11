España vs. Camerún EN VIVO: hora, canales y dónde ver el partido por el Mundial Sub-17

España vs. Camerún EN VIVO ONLINE | Mundial Sub 17 Fútbol online Gratis | HOY domingo 3 de noviembre desde las 03:00 p. m. (Perú) vía Gol y DirecTV Sports por la fecha 3 del grupo E en el Estadio Walmir Campelo Bezerra.

Toda la previa y las incidencias del encuentro te las llevará La República Deportes minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

España saldrá a buscar el liderato del grupo E cuando se mida, por la última fecha de esta fase, ante Camerún en el Estadio Walmir Camperlo Bezerra. Los ibéricos, ya prácticamente clasificados a octavos de final del Mundial Sub-17, suman 4 unidades, las mismas que Argentina.

El equipo juvenil de la ‘Furia Roja’ viene de golear por 5-1 en su último encuentro a Tayikistán, en un partido dominado por el cuadro europeo de principio a fin. Ahora, contra el elenco africano, intentarán consolidar su buen juego luego de un inicio difícil en su primer partido ante la selección albiceleste.

La suerte de Camerún, en cambio, parece estar echada. El equipo de ‘Los leones indomables’ no ha logrado sumar punto alguno en sus dos primeros partidos en el Mundial, y tendría que ocurrir un milagro para que pueda pasar a la siguiente ronda.

Su último duelo, contra Argentina, terminó con un marcador adverso de 3-1. El actual campeón africano de la categoría buscará despedirse con un resultado positivo del torneo, en el que su actuación ha sido bastante decepcionante teniendo en cuenta las expectativas que se tenían.

España vs. Camerún EN VIVO: horario del partido

La transmisión del España vs. Camerún Sub 17 EN VIVO por la Copa Mundial que se realiza en Brasil, iniciará a las 3:00 p. m. (hora en Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

- México - 2:00 p. m.

- Perú - 3:00 p. m.

- Ecuador - 3:00 p.m.

- Colombia - 3:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 3:00 p. m.

- Venezuela - 4:00 p. m.

- Bolivia - 4:00 p. m.

- Paraguay - 5:00 p. m.

- Uruguay - 5:00 p. m.

- Brasil - 5:00 p. m.

- España - 9:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido España vs. Camerún Sub 17?

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: SporTV

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- España: Gol

- Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Fox Sports 2, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

- México: TUDN, TUDN En Vivo

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes