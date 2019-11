Bengoechea explicó lo que sucedió con Quevedo: “Se pasó todo el entretiempo en el baño”

El empate de Alianza Lima y A. Universidad de Huánuco no es el resultado que los blanquiazules esperaban, pues su liderazgo corre peligro, por lo cual la afición se empezó a preguntar ¿qué pasó con Kevin Quevedo en la mitad del segundo tiempo del partido?

El entrenador del club de La Victoria Pablo Bengoechea explicó temas de salud fueron los motivos por el cambio que realizó en el encuentro del sábado, en el que el delantero de 22 años anotó el único tanto íntimo.

“Esto va a sonar como excusa en relación al cambio de Kevin Quevedo: fue una decisión técnica, pero durante la semana no estuvo bien. Tenía diarrea y todo el entretiempo se la pasó en el baño", declaró Bengoechea en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega uruguayo aseguró que no estuvo conforme con el desempeño de su pupilo por lo cual determinó hacer cambios. "Además, sentí que no entró al juego durante el segundo tiempo, ya que prácticamente no tocó el balón. Entonces, optamos por poner a Balboa”, sostuvo.

Con el reciente tanto de Quevedo, su registro de goles asciende a 16 tantos y se mantiene como el máximo anotador del equipo, el cual no podrá integrar en la siguiente fecha por estar convocado a la selección peruana sub-23.

Por su lado, el cuadro de Pablo Bengoechea se enfrentará a Binacional en Puno en la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1.