Mexico vs. Islas Salomón Sub 17 EN VIVO: cuándo, a qué hora, canal y alineaciones

Mexico vs. Islas Salomón EN VIVO ONLINE | Mundial Sub 17 Fútbol online Gratis | Este domingo 3 de noviembre desde las 06:00 p. m. (Perú) vía TUDN y DirecTV Sports por la fecha 3 del grupo F en el Estadio Kléber Andrade.

Toda la previa y las incidencias del encuentro te las llevará La República Deportes minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

El domingo, en la tercera jornada que cerrará del Grupo F, Italia y Paraguay jugarán en Gama y México e Islas Salomón disputarán su partido en Cariacica, en la región metropolitana de Vitoria, capital de Espírito Santo.

La selección de Italia derrotó este jueves en una electrizante final por 2-1 a la de México, que desperdició un penalti en el primer tiempo y terminó con diez jugadores., La victoria les dio el pase a octavos de final del Mundial Sub 17 de fútbol que se disputa en Brasil.

A primera hora, en el mismo escenario, Paraguay superó con un lapidario 0-7 a Islas Salomón, que en sus dos salidas ha encajado doce goles y no ha convertido ninguno. Con la victoria, los guaraníes se acercan a su clasificación para los octavos de final.

Ahora, México e Islas Salomón chocarán por la última fecha del grupo F del mundial Sub 17. Los aztecas deberán golear a los oceánicos y esperar que Italia derrote a Paraguay.

¿A qué hora ver EN VIVO Mexico vs. Islas Salomón Sub 17?

La transmisión del Mexico vs. Islas Salomón Sub 17 EN VIVO por la Copa Mundial que se realiza en Brasil, iniciará a las 5:00 p. m. (hora en México). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

- México - 5:00 p. m.

- Perú - 6:00 p. m.

- Ecuador - 6:00 p.m.

- Colombia - 6:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 7:00 p. m.

- Venezuela - 7:00 p. m.

- Bolivia - 7:00 p. m.

- Paraguay - 8:00 p. m.

- Uruguay - 8:00 p. m.

- Brasil - 8:00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Mexico vs. Islas Salomón Sub 17?

Los canales de transmisión para ver EN VIVO el partido Mexico vs. Islas Salomón por el Mundial Sub 17 son los siguientes:

- Brasil: SporTV 3

- Chile: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Chilevisión EN VIVO

- Ecuador: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Ecuavisa, Canal Uno

- Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, DIRECTV Play Deportes

- México: TUDN

- Perú: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

Mexico vs. Islas Salomón EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por Mundial Sub 17?

Mexico vs. Islas Salomón Sub-17 EN VIVO juegan este domingo y podrás seguir todo el encuentro minuto a minuto, además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultado, a través de la transmisión que ofrece La República Deportes.