¿Claudio Pizarro sería buen DT? Julio César Uribe lanza tajante predicción

Claudio Pizarro, a sus 41 años, oficializó que su retiro definitivo del fútbol será a finales de este año. La noticia caló en la atmósfera deportiva y un exmundialista peruano habló sobre lo que le depararía al ‘Bombardero de los Andes’ como entrenador.

Se trata del conductor de Fox Sports Perú, Julio César Uribe, popularmente conocido como ‘El Diamante’. Durante su programa hizo hincapié en las posibilidades que podría tener Pizarro, actual jugador de Werder Bremen, como director técnico de un equipo de fútbol.

“Tiene todo para ser un gran técnico, tiene todos los argumentos a las futuras generaciones, todo lo que transmitió”, aseguró ‘El Diamante’ en Fox Sports Perú. Curiosamente, Claudio Pizarro, previo al vaticinio de Julio César Uribe, había dicho a la cadena alemana DW que no tenía planeado ser DT.

“Lo he analizado y creo que no. Yo sería un entrenador muy intenso. Hay que estar desde muy temprano hasta muy tarde, tienes que tener mucho tiempo para eso y es algo que yo quiero evitar. “(El retiro) No lo veo distante. Quiero empezar nuevos retos. Ya conseguí la mayoría de cosas que quería y el cuerpo también me va diciendo que es el momento”, explicó.

Hasta el momento, ‘El Bombardero de los Andes’ no se pronunció respecto a lo dicho por Julio César Uribe. Lo único que no dijeron ambos es que el fútbol peruano está próximo a despedirse de uno de sus jugadores más laureados a nivel internacional.

¿Julio César Uribe dirigió a Claudio Pizarro?

Julio César Uribe, o simplemente ‘El Diamante’ fue Director Técnico de la Selección peruana durante la Copa América 2007. Solo fue un período de 7 partidos. Los malos resultados lo alejaron del banquillo. No obstante, tuvo luz verde para dirigir a Claudio Pizarro para así poder conocer los dones que tenía el delantero en el deporte rey.