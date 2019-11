¡Lo que faltaba! Sampaoli revela el detalle que distanció a Christian Cueva del Santos

No la pasa bien. Christian Cueva ahora no solo tiene que lidiar con su desconvocatoria de la Selección peruana sino que también debe aguantar los comentarios de Jorge Sampaoli, quien aseguró en una entrevista porqué ‘Aladino’ no tuvo continuidad en el Santos.

Como se sabe, una de las razones principales por las que Christian Cueva no fue llamado por Ricardo Gareca a la Selección peruana tenía que ver con su falta de partidos en Brasil. Sobre todo, porque el mismo Paulo Autori reveló que 'Aladino’ no jugará en el equipo brasileño hasta fin de año. Sampaoli, frente a esta noticia, salió a aclararlo todo.

“Lamentablemente, no conseguimos colocar a Cueva dentro de ese universo comprometido con la ciudad, el equipo y el proyecto. Lo intentamos, pero no lo conseguimos”, fue la confesión de Sampaoli durante una conferencia de prensa.

El entrenador de Santos aseguró que el mediocampista peruano no era prioridad. “Los pedidos pueden llegar hasta 100. El club no consiguió contratar a las prioridades y fuimos decantando. Para pelear por el campeonato, necesitamos hacer lo que hace Flamengo. Traer las necesidades y conservar a los mejores. El resto es todo mentira, engañar”, dijo.

Solo hace unos días, Christian Cueva, al saber que no tendrá minutos en su equipo brasileño y la rojiblanca, arribó a Perú para resolver algunos asuntos personales. El futuro del jugador, actualmente, se pasea en el limbo.