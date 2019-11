Chile vs. Corea del Sur EN VIVO: por el pase a octavos de final del Mundial Sub-17 2019

Chile vs. Corea del Sur EN VIVO | Ver Chile vs. Corea Gratis por Internet | Se ven las caras este sábado 2 de noviembre (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports y Chilevisión) por la jornada 3 del Grupo C del Mundial Sub-17.

Este encuentro de la Copa del Mundo juvenil que se desarrolla en Brasil, se jugará en el estadio Kléber Andrade de Vitoria y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Chile vs. Corea del Sur por el Mundial Sub-17 2019?

La transmisión del Chile vs. Corea del Sur EN VIVO, selecciones que pondrán lo mejor que tienen para intentar clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-17, empezará a las 5:00 p. m. (hora en Chile). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este cotejo:

México - 2:00 p. m.

Perú - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 4:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Brasil - 5:00 p. m.

La selección chilena, en la anterior fecha del Mundial Sub-17 Brasil 2019, se recuperó de la derrota en el debut contra Francia y goleó 4-2 a su similar de Haití, que con su segunda derrota en dos partidos quedó eliminada del torneo.

Luis Rojas avanzó a la Roja al minuto 11, aunque Samuel Jeanty, de penalti, puso el empate a los 37. Los chilenos no acusaron el golpe y se fueron al ataque para llegar al descanso con ventaja y lo lograron con un gol en propia portería de Woodbens Ceneus en el tiempo de descuento.

En el segundo tiempo, Chile amplió la ventaja con un tanto de Gonzalo Tapia a los 52, aunque nuevamente los haitianos reaccionaron y marcaron el 3-2 con Kervens Jolicoeur a los 55.

Ya en el final, Jeanty fue expulsado al ver la segunda amarilla y los chilenos aprovecharon la ventaja numérica para marcar el cuarto gol, obra de David Tali, a los 89.

Con Francia clasificada con seis puntos y Haití eliminada, aún sin puntuar, Chile y Corea del Sur se disputarán el otro billete para octavos de final del Mundial Sub-17 en la última jornada del grupo, con ambos equipos igualados a tres puntos y con ventaja de los chilenos, con mejor diferencia de goles, en caso de empate.

CON INFORMACIÓN DE AFP

Chile vs. Haití EN VIVO: ¿Dónde ver el Mundial Sub 17 2019?

Los canales de transmisión para el partido Chile vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial Sub-17 son los siguientes:

Argentina: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV 3

Chile: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Chilevisión EN VIVO

Ecuador: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Ecuavisa, Canal Uno

Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, DIRECTV Play Deportes

México: TUDN

Perú: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes