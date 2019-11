“Triunfé en el Barça ¿Quién más ha marcado 40 goles?”, dice Bojan Krkic

Acaso uno de los valores esenciales del Barcelona, Bojan Krkic fue considerado la promesa del club catalán. Pero el español de origen serbio no pasó del 2011 en el equipo y migró a Italia para vestir los colores de Roma.

“Creo que sí triunfé. No sé cuántos pueden decir que han marcado 40 goles en el primer equipo, que han jugado cuatro temporadas”, puntualizó para el medio ‘Mundo Deportivo’ Bojan Krkic, exjugador del Barcelona y actual ariete del Montreal Impac, club de la Major League Soccer.

Además, Bojan Krkic detalló que para su edad fue un logro y destaca lo que consiguió en Barcelona. “Logré todo eso y hay que tener en cuenta que subía de la cantera, con la presión que había. Tenía 16-17 años, era una edad muy virgen, de experiencia, de vivencias”, precisó.

Sin embargo, se lamenta no haber tenido tanto tiempo en el campo. “Habría podido marcar el doble de goles, estar más años, o haber estado más cerca de esa etiqueta que se me puso el primer día, pero para mí fue todo un éxito”, dijo Bojan Krkic, quien también reveló sentirse feliz el tempo que jugó en el Barcelona. “Yo siempre he dicho que estoy muy contento de los cuatro años que viví en Barcelona. Soy de pensar en grande y de querer jugar en equipos grandes”, agregó.

Además, habló sobre la posibilidad de regresar al equipo culé. “El Barcelona es mi club, mi casa, pero tienes que volver por la puerta grande. Volver por volver no me gustaría, quiero sentirme un jugador importante que puede dar algo, y esa situación todavía no se ha dado”, adelantó Bojan Krkic.

Una liga donde le gustaría jugar es la Ligue 1, la única donde no ha jugado. “Estoy muy contento (en la liga de USA), la idea es seguir y tengo contrato. Los resultados llegaron desde el inicio. De momento voy a continuar en la MLS.