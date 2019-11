UFC 244: Masvidal vs. Diaz EN VIVO desde New York

UFC 244 EN VIVO: Jorge Masvidal vs. Nate Diaz encabezan una tremenda cartelera desde el Madison Square Garden de New York. El evento está programado para iniciar a las 7:00 p.m. (preliminares) y 9:00 p.m. (cartelera principal) vía Fox Action. Además, puedes seguir todas las peleas en larepublica.pe.

El título de BMF (el más rudo del planeta) estará en juego cuando UFC aterrice en Nueva York para el 500º evento de su historia. El combate será este sábado, 2 de noviembre, en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden, y contará con una cartelera explosiva encabezada por una batalla candidata al título de Pelea Del Año entre el No. 3 del ranking peso wélter Jorge Masvidal y el No. 6 Nate Diaz.

Only a BMF can earn this belt! #UFC244 pic.twitter.com/VqOiQ0vlKk