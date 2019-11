Pizarro confesó que mantiene un contacto cercano con Guardiola [VIDEO]

El exfutbolista de la selección peruana, Claudio Pizarro, sostuvo una entrevista con la cadena alemana DW, donde compartió la relación que mantiene con Pep Guardiola y si le gustaría seguir sus pasos en la dirección técnica.

“Los resultados se le dan porque es muy trabajador e intenso en lo que hace. Es un estudioso del fútbol, tiene un sistema muy especial y, cuando los jugadores entienden lo que él quiere, el fútbol para todos es mucho más fácil”, aseveró Claudio Pizarro.

"Creo que uno nunca va a dejar de aprender y sobre todo con un entrenador como Pep Guardiola. Nos mantenemos en contacto, tenemos una muy buena relación y espero que le vaya muy bien”, comentó Claudio Pizarro.

“Lo he analizado y creo que no. Yo sería un entrenador muy intenso. Hay que estar desde muy temprano hasta muy tarde, tienes que tener mucho tiempo para eso y es algo que yo quiero evitar. “(El retiro) No lo veo distante. Quiero empezar nuevos retos. Ya conseguí la mayoría de cosas que quería y el cuerpo también me va diciendo que es el momento”, reveló el exfutbolista de la selección peruana al ser consultado sobre si le gustaría ser director técnico.