“Le queda poco en Vélez”: periodista argentino se rinde ante Luis Abram [FOTO]

El futbolista nacional Luis Abram es uno de los elementos de la selección peruana que atraviesa por un grato presente. El central Bicolor se ha convertido en titular indiscutible en su equipo Vélez Sarsfield y su buen performance ha provocado infinidad de elogios por parte de periodistas argentinos.

Tincho SV, periodista deportivo que cubre Vélez Sarsfield, se rindió ante Luis Abram por el buen partido que disputó con la camiseta del ‘fortín’ frente a Huracán por la Superliga Argentina.

Luis Abram se ha convertido en uno de los titulares indiscutibles del conjunto argentino y de la selección peruana, gracias a sus gratas actuaciones dentro del terreno de juego.

“Otro brillante partido de Luis Abram. Que poco le queda a este chico en Vélez. 85 pases con 88% de precisión, 5 duelos ganados de 6 disputados, 4 despejes y 2 intercepciones son algunos números que dejó su gran actuación. Seguridad y buen pie. Pieza clave en el Fortín”, posteó en Twitter el zaguero nacional.

Luis Abram disputó los 90 minutos con el equipo que dirige Gabriel Heinze ante el ‘Globo’ por la jornada 11 del torneo ‘gaucho’. Lamentablemente, para las aspiraciones del cuadro de Liniers, el cotejo concluyó igualado a 0.

Anteriormente, Luis Abram aseguró que su técnico en Vélez Sarsfield lo ayudó en su adaptación en el balompié argentino desde su llegada en la temporada 2017-18.

“Me costó adaptarme al ritmo, mucho más intenso, se corre más, es más rápido y tienes que estar más atento antes de recibir la pelota cuáles son tus opciones. Siempre trata de corregirme (Heinze), siempre lo escucho, me dice que pase tengo que dar, que pase no, dependiendo qué rival me salga”, comentó el central de la selección peruana la semana pasada para Movistar Deportes.