La contundente opinión de Zidane: “No creo que Valverde sea como Pogba” [VIDEO]

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, está contento por la respuesta que está dando el uruguayo Federico Valverde a la continuidad que está recibiendo, pero descartó que sea como el francés Paul Pogba, jugador deseado para esta temporada que no llegó por su alto coste en el traspaso.

"No veo a Fede Valverde como Pogba", dijo cuando fue preguntado por si ha encontrado en el uruguayo un nuevo Pogba. "Es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro pero también presente, lo está haciendo bien y a mi no me sorprende. Es un jugador importante de la plantilla pero Pogba no es".

Respecto al duelo ante el Real Betis pidió Zidane a sus jugadores la misma intensidad mostrada ante el Leganés. “Todos los equipos vienen al Bernabéu a sacar algo. Tenemos que estar preparados, sabiendo que vamos a tener un partido complicado y dar el máximo. Cada partido es una película diferente y tienes que estar al cien por cien para sumar”.

Se esperan rotaciones en el equipo titular del Real Madrid pero su técnico descarta que haya segunda y tercera unidad, ni que haya dado con un equipo titular tipo que repitió en sus dos últimos encuentros.

"Nivel siempre hay dentro de la plantilla, hay jugadores que están mejor o peor pero no tengo un plan a, b y c. Cada tres días tengo que hacer un equipo y dejar fuera a jugadores que es lo que me molesta más. Siempre intento meter el mejor equipo posible en cada partido y puede cambiar por los jugadores que tengo", dijo.

Con información de EFE.