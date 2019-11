Real Madrid vs. Betis EN VIVO: Alineaciones, hora, canal TV y dónde ver partido el duelo

Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO vía ESPN se enfrentan por la fecha 11 de la Liga Santander a las 3:00 p.m. (hora de Perú) este sábado 02 de noviembre. La transmisión por Internet y el LIVE STREAMING está disponible vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realiza una transmisión del partido Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane alabó al centrocampista uruguayo Federico Valverde, quien “es muy joven” y “lo está haciendo bien”, este viernes, víspera de la recepción del conjunto blanco al Real Betis en la undécima fecha de la Liga.

“Es un jugador muy joven y que tiene mucho futuro y también presente. Lo está haciendo bien y no me sorprende”, afirmó Zidane. “Es un jugador importante en una plantilla de 25 jugadores titulares”, continuó el entrenador del Real Madrid.

El ex de Peñarol, de 21 años, ha jugado ocho partidos esta temporada entre todas las competiciones, y pese a su juventud cada vez toma más galones en el Real Madrid.

Zidane habló también del belga Eden Hazard. “A lo mejor lo que le falta un poco es marcar con regularidad en el Real Madrid. Pero no estamos preocupados. Estamos contentos con lo que hace en el campo y cada día está mucho mejor. Los jugadores de su calidad a veces ven cosas que los demás no son capaces de ver”.

El atacante belga, llegado en junio procedente del Chelsea como fichaje estrella de la pretemporada, aún no ha ofrecido su mejor nivel en España, sin embargo, espera volver a anotar con el Real Madrid.

Hazard se perdió el inicio de temporada por una lesión en el muslo, y sólo suma un gol, ante el Granada (4-2). Real Madrid espera poder conseguir un buen resultado en el Santiago Bernabéu, donde enfrentará al Real Betis.

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: ¿A qué hora se jugará el partido por la Liga Santander?

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: ¿Qué canales transmitirán el partido por la Liga Santander?

Los canales de transmisión para ver el Real Madrid vs. Betis EN VIVO por la Liga Santander son los siguientes:

