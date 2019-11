La reacción de Zinedine Zidane tras la cruda confesión de Marcelo [VIDEO]

La sorprendente confesión del brasileño Marcelo, desvelando que sufrió un ataque de ansiedad el día antes y a minutos de jugar la final de Kiev de la Champions League frente al Liverpool, dejó asombrado al entrenador Zinedine Zidane.

"No lo sabía", confesó sin tener esa información del estado de su jugador para hacer la alineación. "Antes de jugar una final de Champions o el Mundial seguro que estas más estresado, es normal. Yo lo he vivido de jugador y cuando llega el partido ya está, cambias el chip, estás concentrado y metido", afirmó.

En una publicación en The Players Tribune, el lateral del Real Madrid contó uno de los episodios más duros que le tocó vivir durante su carrera profesional, y uno de ellos fue la final de la Champions League que ganaron 3-1 al equipo de Jürgen Klopp.

“Yo no podía respirar. Estaba tratando de no entrar en pánico. Esto fue en el vestuario justo antes de la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en 2018. Se sentía como si tuviera algo atrapado en mi pecho. No estoy hablando de nervios. Los nervios son normales en el fútbol. Esto fue algo diferente. Te lo digo, hermano, me sentí sofocado”, narró el defensa brasileño.

El internacional brasileño tenía la dura misión de marcar a Mohamed Salah, una de las principales figuras del Liverpool. En el camerino, antes de salir al campo de juego, Marcelo reveló que trató de tranquilizarse. “Sabía que si pudiera llegar al campo, estaría bien. Para mí, nada malo puede suceder en un campo de fútbol... Cuando finalmente pisé la hierba, todavía tenía problemas para respirar, y pensé: si tengo que morir aquí esta noche, joder. Moriré”, culminó.