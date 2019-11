Puebla vs. Pumas EN VIVO: fecha, hora y canal para ver el Torneo Apertura de la Liga MX

Puebla vs. Pumas EN VIVO desde el Estadio Cuauhtémoc (EN DIRECTO ONLINE por Azteca Deportes y TUDN) HOY viernes desde las 8:00 p.m. en el horario peruano y a las 7:00 p.m. en México, en partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX 2019. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

Los Pumas UNAM del entrenador español Míchel se meterán este viernes en el estadio del Puebla en un partido crucial que deberán ganar si pretenden seguir en la lucha por entrar a la liguilla del Torneo Apertura del fútbol mexicano.

Después de golear 5-1 al Atlas hace un par de días en uno de sus mejores encuentros de la temporada, los universitarios tratarán de sacar provecho de la mala racha del Puebla, con tres derrotas seguidas, para sumar tres puntos y consolidarse en la zona de clasificación.

Con seis victorias, tres empates, seis derrotas y 21 unidades, los Pumas aparecen en el octavo lugar con la tercera mejor defensa del campeonato y un despertar de su ofensiva, liderada por el paraguayo Carlos González, con seis goles.

De ganar, a Pumas solo le quedaría confirmar su buen paso en las dos últimas fechas del campeonato en las que recibirá al Juárez FC y visitará al Pachuca; si pierde complicará su pase a la fase de los ocho mejores.

“Quedamos en la historia ante un equipo que no había ganado en muchos partidos, eso es lo que duele más. Toda derrota duele, si Veracruz nos pasa por arriba y no metemos ni las manos, dolería doble”, señaló Juan Reynoso en la jornada anterior.

Puebla vs. Pumas EN VIVO: horario del partido por el Apertura de la Liga MX:

La transmisión del Puebla vs. Pumas EN VIVO comenzará a las 8:00 p. m. (hora peruana) y 7:00 p. m. (hora de México). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este crucial cotejo por la Liga MX.

- México: 7:00 p. m.

- Perú: 8:00 p. m.

- Ecuador: 8:00 p. m.

- Colombia: 8:00 p. m.

- Estados Unidos: 8:00 p. m.

- Venezuela: 9:00 p. m.

- Bolivia: 9:00 p. m.

- Paraguay: 9:00 p. m.

- Argentina 10:00 p. m.

- Chile: 10:00 p. m.

- Uruguay: 10:00 p. m.

- Brasil: 10:00 p. m.

Si deseas engancharte al Puebla vs. Pumas EN VIVO por el Apertura de la Liga MX, podrás sintonizar los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: Sky HD

- El Salvador:Sky HD

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- México: Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN en Vivo

