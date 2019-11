El dilema Cueva

Hace poco más de tres meses, Christian Cueva era indiscutible para muchos. Acababa de ser subcampeón de la Copa América con la selección peruana y pensaba que podría cambiar su destino en el Santos. Pero su presente se fue oscureciendo hasta quedar relegado por completo en el ‘Peixe’ y ser excluido de la convocatoria en la ‘Bicolor’. Una sucesión de problemas que ha terminado con Cueva en Lima, sin dar declaraciones.

A veces el silencio también dice mucho y su caso aparece como una cronología de errores que tendrá que rectificar para no convertirse en uno de los casos de talentos que aparecían con una carrera promisoria y que no terminaron de consagrarse. A menos de un mes de cumplir 28 años, ‘Aladino’ se encuentra en un momento de quiebre en su carrera. Mientras Paulo Autuori, manager del Santos, señaló que no volvería a jugar con el club después de faltar al entrenamiento del sábado pasado, el volante pidió permiso para venir a Perú. Cueva fue liberado y durante este periodo no se le pagará su salario.

“Christian Cueva ha firmado un término que establece un descuento en su salario durante su tiempo libre. Santos quería tener cuidado con los nuevos actos de indisciplina del volante”, ha señalado Gazeta Esportiva sobre la situación del volante que estaría en Perú por lo menos una semana para definir su futuro. Se espera tener una oferta para el próximo mercado de pases, ya que incluso el ‘Peixe’ ha pensado en ver su situación con el Krasnodar, con el que tienen que hacer el pago de su carta pase en tres tandas (del 2020 al 2022), pero que trataría de resolver vendiéndolo o tratando de arreglar con el club ruso.

Cueva no ha marcado ningún gol ni ha dado una asistencia en 16 partidos disputados este año con el Santos, con el que suma 736 minutos, aunque ha jugado más con la selección (873 minutos), donde ha sido excluido de la lista por Ricardo Gareca, que dijo en conferencia de prensa que espera que solucione su presente, aunque también mandó un mensaje claro de que los jugadores necesitan tener continuidad para ser convocados.

Antes de los partidos con Uruguay de octubre, ‘Aladino’ protagonizó una pelea con un hincha en un bar y durante la concentración habló con un programa de espectáculos, lo que no fue bien recibido por el comando técnico. Esto sumado a su falta de continuidad, terminó por sacarlo de la lista. Cueva ha cerrado sus redes sociales en el momento más crítico en su carrera. Brasil no ha sido un carnaval para ‘Aladino’ y en los próximos días su futuro debe estar más claro.

Benavente se ilusiona con nueva chance

Cristian Benavente ya entrena con el primer equipo del Nantes luego de recuperarse de una lesión y está ilusionado con su convocatoria para los amistosos con Colombia y Chile. “Estoy muy contento de volver y retomar esas sensaciones de ir con Perú. Siempre es bonito jugar con tu selección. Son partidos importantes, aunque sean amistosos. En el club me sigo adaptando al grupo”, manifestó el ‘Chaval’.