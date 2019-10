Ecuador vs. Hungría EN VIVO ONLINE: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo B del Mundial Sub-17

Ecuador vs. Hungría EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Sub-17 este viernes 01 de noviembre. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: DirecTV Sports a partir de la 15:00 horas (Perú y Ecuador) en el estadio ‘Olímpico de Goiania’. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido Ecuador vs. Hungría EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de la selección ecuatoriana y húngara, goles, incidencias de los futbolistas y más.

La selección ecuatoriana ha mostrado buenas cosas en esta cita mundialista sub-17 y ello lo tiene con la ventaja de depender de sí mismos para sellar su clasificación a la siguiente ronda, después de que en las dos primeras fechas sumaron una victoria y una derrota.

Ecuador viene de un duro golpe en la jornada pasada cuando les tocó jugar ante Nigeria en un partido que ganaban 2-1, hasta que al minuto 84 les igualaron y a un minuto del cierre del compromiso los dejaron con las manos vacías.

Hungría llegaba con motivación a disputar esta Copa del Mundo; sin embargo, no han tenido el desempeño esperado y solo han sumado un empate y una derrota.

El conjunto europeo viene de un duro traspié en la fecha pasada cuando les tocó visitar a Australia, en un cotejo que ganaban 2-0, con tantos de Péter Barath y Ákos Zuigéber, en apenas 20 minutos, pero en la parte complementaria se vinieron abajo para firmar un 2-2 definitivo.

Ecuador vs. Hungría EN VIVO: ¿A qué hora se jugará el partido por el Mundial Sub-17?

La transmisión del Ecuador vs. Hungría Sub 17 EN VIVO por la Copa Mundial que se realiza en Brasil, iniciará a las 3:00 p. m. (hora en Perú y Ecuador). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

- México - 2:00 p. m.

- Perú - 3:00 p. m.

- Ecuador - 3:00 p.m.

- Colombia - 3:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 4:00 p. m.

- Venezuela - 4:00 p. m.

- Bolivia - 4:00 p. m.

- Paraguay - 5:00 p. m.

- Uruguay - 5:00 p. m.

- Brasil - 5:00 p. m.

- Argentina - 5:00 p. m.

Ecuador vs. Hungría EN VIVO: ¿Qué canales transmitirán el partido por el Mundial Sub-17?

Los canales de transmisión para ver EN VIVO el partido Ecuador vs. Hungría por el Mundial Sub 17 son los siguientes:

- Chile: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Chilevisión EN VIVO

- Ecuador: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Ecuavisa, Canal Uno

- Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, DIRECTV Play Deportes

- México: TUDN

- Perú: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

Ecuador vs. Hungría EN VIVO: probables alineaciones

Ecuador: López J; Morán J, Delgado H, Hincapié P, Cabezas R; Angulo M, Pluas E, Vite P, Mercado J, Mina J; Mejía A.

Hungría: Hegyi; Buna, Balogh, Horvath, Laszlo; Posztobány; Zuigéber, Baráth, Kata, Németh; Mester.