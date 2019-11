Barcelona vs. Levante EN VIVO: horario y canal para ver el partido por Liga Santander

Barcelona vs. Levante EN VIVO | Ver Barça vs. Levante Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | Se miden este sábado 2 de noviembre (EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Movistar LaLiga) por la jornada 12 de la Liga Santander 2019-2020.

Este enfrentamiento del fútbol español —que tendrá la presencia de Lionel Messi— se desarrollará en el estadio Ciudad de Valencia y podrás seguir el minuto a minuto, las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora se juega el partido Barcelona vs. Levante por Liga Santander?

La transmisión del Barcelona vs. Levante EN VIVO, equipos que por cuarta vez en el año se verán las caras, está programado para las 10:00 a. m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este llamativo encuentro de la Liga Santander 2019-2020:

México - 9:00 a. m.

Ecuador - 10:00 a. m.

Colombia - 10:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 11:00 a. m.

Venezuela - 11:00 a. m.

Bolivia - 11:00 a. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Chile - 12:00 p. m.

Uruguay - 12:00 p. m.

Argentina - 12:00 p. m.

Brasil - 12:00 p. m.

España - 4:00 p. m.

El FC Barcelona visita este sábado el Ciudad de Valencia con el objetivo de encadenar su sexta victoria en La Liga Santander -octava en competición oficial- para consolidarse en el liderato, en tanto que el Levante encara el exigente choque justo después de haber recuperado su mejor versión y haber cerrado su primera crisis del curso.

El fútbol de los barcelonistas sigue sin brillar, pero el equipo ha alcanzado la velocidad de crucero desde la reaparición estelar de Lionel Messi, quien, tras un inicio de temporada lastrado por una lesión muscular, ha ido afinando su puesta a punto las últimas semanas.

La recuperación del astro argentino, plasmada en su gran actuación ante el Valladolid —dos goles y dos asistencias— también ha aumentado considerablemente el rendimiento del uruguayo Luis Suárez, bastante gris en los partidos en que su amigo ha estado lesionado.

Y es que en los últimos cinco partidos, entre Messi y Suárez han marcado diez goles, siendo fundamentales en las victorias del equipo ante el Inter de Milán, Sevilla, Eibar, Slavia de Praga y Valladolid. El Barça, además, ha mejorado también sus prestaciones ofensivas, pues en su racha de cinco victorias en LaLiga ha anotado 14 tantos y ha encajado solo dos.

En una semana atípica con tres partidos, Ernesto Valverde seguirá con las rotaciones en Valencia. Sergi Roberto, ya recuperado de su lesión, podría entrar en el lateral derecho para dar descanso a Semedo, y Arthur, quien se quedó fuera de la convocatoria contra el Valladolid, recuperar la titularidad en la medular.

“Es un equipo que intenta presionar alto y atacar con muchos jugadores. Si te quitan la pelota, tienen un contraataque mortal, con jugadores muy rápidos como Morales o Hernani. Son partidos en los que puede pasar cualquier cosa”, dijo el técnico del FC Barcelona.

Por su parte, la victoria ante la Real Sociedad en Anoeta ha sido balsámica para un Levante UD que pasó de ofrecer la peor imagen de la era Paco López en la derrota ante el Espanyol a mostrarse brillante en San Sebastián.

El entrenador del conjunto azulgrana, Paco López, tiene las bajas por lesión Toño García y Oier Olazábal y prescindió por decisión técnica de Duarte, Iván López y Sergio León.



¿En qué canal de TV ver EN VIVO Barcelona vs. Levante por la Liga Santander?

Para no perderte los pormenores del Barcelona vs. Levante EN VIVO por la Liga Santander 2019-2020, podrás seguirlo por estos canales de transmisión:

España: Movistar LaLiga EN VIVO, Laliga TV

Perú: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Alineaciones probables del Barcelona vs. Levante por la Liga Santander

Levante:

Aitor, Miramón, Postigo, Vezo, Clerc, Campaña, Radoja, Bardhi, Melero, Morales y Mayoral.

FC Barcelona:

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Arthur, Arturo Vidal; Lionel Messi, Luis Suárez y Griezmann.