Cafú reveló por primera vez cómo fue la trágica muerte de su hijo

El astro futbolista brasileño Cafú habló por primera vez después del fallecimiento de su hijo Danilo (30 años), víctima de un infarto mientras jugaban un partido entre allegados. Dos meses después del fatídico suceso, el campeón con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea del Sur y Japón 2002 explicó lo sucedido en una entrevista a la revista Veja de Brasil.

“Teníamos programado un partido con amigos para el 5, pero yo tenía un viaje de negocios a Estados Unidos y lo anticipamos. Danilo estaba en el mismo equipo que yo. En un descanso, se fue y yo seguí jugando. Tres minutos después noté una conmoción fuera del campo. Por curiosidad, fui a ver qué estaba pasando y me encontré con mi hijo sufriendo convulsiones", contó en primera instancia Cafú.

"Entré en pánico porque su historial cardíaco era delicado. Llamamos a emergencias y dijeron que llegarían en 10 minutos, pero sentía que mi hijo no podía esperar. Cargué a Danilo, lo subí al coche y en cinco minutos llegamos al hospital”, continuó el brasileño.

“Él estaba peor cuando llegamos al hospital. Los médicos intentaron reanimarle de muchas formas. Después de media hora un médico me llamó en un rincón. Le dije: ‘Doctor, no necesitas decir nada. Estoy viendo que no responde’. Me quedé de pie, orando y pidiendo a Dios que no se llevase a mi niño. No fue posible”, manifestó entre lágrimas el ex internacional 'canarinho'.

Cafú confesó que su hijo “sufría de aterosclerosis coronaria temprana, que fue tratado con el cardiólogo. La primera aparición de la enfermedad también ocurrió dentro de un campo".

Finalmente, el excarrilero derecho explicó la sensación de perder a un hijo. “Enterrar a un hijo escapa del contexto general de todo lo que siente a lo largo de su vida. Cada cinco días, voy al cementerio a visitar la tumba. No asimilé lo que sucedió. No he tenido el valor para ir a su habitación hasta ahora. Así que lloro, lloro y lloro. El llanto alivia el pecho”, subrayó Cafú.