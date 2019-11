Kluivert Aguilar debutaría este sábado con Alianza Lima en Matute

Alianza Lima tiene en sus filas a Kluivert Aguilar, un lateral derecho de 16 años que asombró a propios y extraños en el Sudamericano Sub 17. Ahora, el futbolista podría debutar ante más de 20 000 personas en Matute.

Kluivert Aguilar sería titular en el lateral derecho de Alianza Lima para jugar ante Alianza Unviersidad este sábado a las 8:00 p.m. en Matute. El futbolista Sub 17 ya ha entrenado con los blanquiazules e incluso estuvo en la banca ante Melgar.

“Estoy tranquilo y el tema del Manchester City lo está viendo mi papá y mi representante. Sería un orgullo ir allá porque representaría a un país entero. Seguro me han seguido en el Sudamericano Sub 17, donde me pude mostrar más y de repente les gustó mi forma de juego", comentó en septiembre para Radio Ovación sobre la posibilidad de partir a Inglaterra.

"Sería un cambio total, tanto para mi familia como mi persona. Entreno y juego a cada momento con el fin de mejorar como futbolista”, concluyó Kluivert Aguilar.

El posible 11 de Alianza Lima ante Alianza Universidad sería el siguiente: Pedro Gallese; Kluivert Aguilar, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Hansell Riojas, Dylan Caro; Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez; Joazinho Arroé, Kevin Quevedo, Federico Rodríguez.