Ruidíaz practicó su inglés en entrevista tras salir campeón en la MLS [VIDEO]

El delantero nacional Raúl Ruidíaz atraviesa un presente grato en su equipo el Seattle Sounders. Gracias a su doblete de goles, el cuadro ‘rave green’ salió campeón de la Conferencia Oeste de la MLS y jugará la final del torneo norteamericano.

La popular ‘pulga’ fue figura en el partido frente a Los Angeles FC y, tras el encuentro, se animó a practicar su inglés para el medio de su equipo.

“I am very good and very tired (Estoy muy bien y muy cansado”, señaló en primera instancia Raúl Ruidíaz al periodista del club.

Luego, el artillero Bicolor continuó respondiendo pero en su lengua nativa. "Personalmente, estoy muy feliz, muy contento. Creo que nos merecíamos esta gran alegría. (Estamos) con los pies bien puestos sobre la tierra, que todavía falta un paso más", añadió el '9' de los 'rave green'.

Ya en el cierre de la entrevista, Ruidíaz agradeció las felicitaciones de la prensa y se despidió en inglés: “Thank you so much (Muchas gracias)”, finalizó.

Seattle Sounders se enfrentará al Toronto FC por la final de la MLS 2019. El trascendental partido se jugará en el ‘Mercedes-Benz Stadium’ de Atlanta el próximo domingo 10 de noviembre.