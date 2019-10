Pedro Eloy y José Chavarri tienen acalorada discusión en vivo por Christian Cueva [VIDEO]

El set de “Al Ángulo” fue escenario de un enfrentamiento entre los periodistas Pedro Eloy García y José Chavarri por la situación que está atravesando Christian Cueva, quien no fue convocado a la selección peruana que dirige Ricardo Gareca.

“Gareca lo sentó a decirle qué le pasa, Oblitas ya lo sentó a decirle qué le pasa, la prensa ya le dijo qué le pasa, los compañeros también, y él sabe lo que le pasa. ¿Ayuda de quién? (Necesita) la ayuda de él mismo”, dijo Pedro Eloy García para referirse a la falta de continuidad de ‘Aladino’.

“¿Y? ¿Ayuda de quién? ¡Cómo puedes decir algo así! ¿Tú crees que Gareca lo puede ayudar? (Necesita) un psicológo o un coach”, respondió José Chavarri con la voz en alto.

Esto no fue del agrado de Pedro Eloy y tildó de “loco” a su compañero. “¡Qué psicólogo va a ayudar a Cueva! ¿El psicólogo va a entrenar por él? No seas loco”, dijo.

Al escuchar esto, José Chavarri señaló que un jugador debe estar bien psicológicamente para rendir en el fútbol. “Para que un jugador pueda rendir tiene que estar bien de aquí (se agarra la cabeza). Si no estás bien, no puedes rendir y no lo digo yo, es así”, expresó.

La discusión entre los periodistas de “Al Ángulo” no culminó ahí. Pedro Eloy García aseguró que su colega desconocía el estado de ‘Aladino’. “¿Lo conoces a Cueva? Hablas como si hubieras tenido sesiones privadas con Cueva. No sabes de Cueva. Tengo conocimiento y tú no conoces”, finalizó.