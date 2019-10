JJ Oré sobre Ahmed: “Todo lo que habla son puras mentiras”

Juan José Oré fue despedido por la Federación Peruana de Fútbol en el 2018, sin embargo, nunca le dieron razón de tal decisión. El técnico de los recordados ‘Jotitas’ habló con Diario Líbero sobre por qué las divisiones menores de la selección peruana fracasan.

“La explicación es que no se trabaja en las categorías menores. Todo lo que hablan Daniel Ahmed y los dirigentes son puras mentiras. Nos están engañando, improvisan a tantos chicos y los resultados saltan a la vista: ¡fuera de toda competencia! No hay roce internacional. La selección mayor, obviamente, es una isla a todo esto”, respondió Juan José Oré al periodista Diego Sotomayor.

“También lo debe estar. El problema es que detrás de él hay personas incompetentes, que no saben del tema pero que figuran en los cargos por ser extranjeros o amigos de los dirigentes”, respondió el técnico de los ‘Jotitas’ sobre si Ricardo Gareca vive engañado.

“Cuando no me renovaron luego de trabajar 17 años en la FPF y logrando resultados. Quisieron reducirme el sueldo a más de la mitad y Ahmed nunca me dio la cara. Yo era su piedra en el zapato", aseguró Juan José Oré.

A mí todos me saludaban. A él no. Es más, cuando Gareca pensaba en convocar a jugadores nuevos me pedía informes, caso Trauco, Flores, Tapia, Benavente, Gallese, Cueva y otros. Siempre hubo comunicación”, aseveró Juan José Oré.