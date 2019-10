Cristian Benavente tras su vuelta a la selección peruana: “Sería bonito jugar la Copa América 2020″

Cristian Benavente fue una de las novedades de la lista de convocados que entregó el entrenador Ricardo Gareca, para los partidos amistosos ante Colombia y Chile, el 14 y 19 de noviembre, respectivamente. El mediocampista del Nantes se mostró muy contento de volver a la selección peruana luego de casi un año.

“Estoy muy contento de volver y retomar esas sensaciones de ir con Perú. Siempre es bonito jugar con tu selección. Son partidos importantes aunque sean amistosos. Todos los partidos son importantes con la Selección”, dijo Benavente quien espera tener protagonismo en la selección para jugar las Eliminatorias a Qatar 2022 y Copa América 2020.

“Sería un torneo muy bonito de jugar. Ya jugué la Copa América Centenario y sé lo que es jugar un torneo así. Siempre es una competición muy apetecible de jugar. Ojalá que se pueda dar la opción de ir y yo creo que todos los jugadores convocados partimos con opciones y depende de cómo se vaya desarrollando la temporada”.

Benavente llegó cedido al Nantes de la Ligue 1 esta temporada procedente del Pyramids FC de Egipto. El futbolista de 25 años, que ha sumado 231 minutos en seis partidos jugados en el torneo francés, contó cómo fue su adaptación en el cuadro de Los Canarios.

"En Nantes me encuentro muy bien, el equipo me ha acogido muy bien. La temporada para el grupo comenzó de manera muy positiva. Mi proceso de adaptación sigue abierto, me estoy adaptando al grupo todavía porque llegué un poquito más tarde. Los tres últimos partidos de liga, quitando el del Mónaco ya comencé titular, algo que era muy importante para mí y mi adaptación”, concluyó.