¿Pizarro se ve como entrenador? La sorprendente respuesta del delantero peruano [VIDEO]

Claudio Pizarro anunció este miércoles que jugará su última temporada en el Werder Bremen en la Bundesliga de Alemania. El veterano delantero de 41 años señaló que ya lo tiene “decidido”, sin embargo, no reveló si seguirá jugando al fútbol un año más o colgará los botines en 2020.

Durante la entrevista con la cadena alemana DW, el ex capitán de la selección peruana fue consultado por si se ve como entrenador en un futuro después de su vasta experiencia en diferentes clubes de Europa.

“Lo he analizado y creo que no. Yo sería un entrenador muy intenso. Hay que estar desde muy temprano hasta muy tarde, tienes que tener mucho tiempo para eso y es algo que yo quiero evitar. “(El retiro) No lo veo distante. Quiero empezar nuevos retos. Ya conseguí la mayoría de cosas que quería y el cuerpo también me va diciendo que es el momento”, explicó.

Claudio Pizarro ha militado en tres clubes de la Bundesliga, con cuatro periodos en el Werder Bremen, dos en Bayern Múnich y uno en Colonia. Además, tuvo un paso fugaz por el Chelsea de la Premier League. Sin embargo, en la temporada 2013/2014 fue dirigido por Pep Guardiola a quien llenó de elogios por su metodología para entrenar.

“Los resultados se le dan porque es muy trabajador e intenso en lo que hace. Es un estudioso del fútbol, tiene un sistema muy especial y, cuando los jugadores entienden lo que él quiere, el fútbol para todos es mucho más fácil. Creo que uno nunca va a dejar de aprender y sobre todo con un entrenador como Pep. Nos mantenemos en contacto, tenemos una muy buena relación y espero que le vaya muy bien”, agregó.