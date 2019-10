“Christian Cueva pidió no ser convocado a la selección peruana”: revelaron en Fox Sports [VIDEO]

Ricardo Gareca se presentó en conferencia de prensa el pasado 30 de octubre para anunciar la lista de convocados a la selección peruana, que tendrá sus últimos amistosos del año contra su similar de Chile y Colombia.

Una de las grandes sorpresas en la lista del ‘Tigre’ fue la ausencia de Christian Cueva, jugador que no tiene continuidad en Santos, pero que siempre es llamado a la selección peruana para que pueda sumar minutos.

Respecto a la no convocatoria de Christian Cueva, el periodista Mauricio Loret de Mola de Fox Sports aseguró que fue el propio ‘Aladino’ quien pidió no estar incluido en la lista de Ricardo Gareca.

“Lo único que he escuchado de colegas es que se debe a un mal rendimiento, pero esa no es la razón. (Christian Cueva) Estaba en la lista de convocados, se le preguntó porque es un jugador importante”, señaló el comunicador.

Segundos después Alan Diez le consultó a Mauricio Loret de Mola si Christian Cueva pidió no ser convocado a la selección peruana y el periodista respondió con un rotundo “sí”.

Por su parte, Eddie Fleischman hizo una reflexión sobre el jugador peruano. “Está claro que pasa por lo emocional y me parece que, quizás, ha tardado el freno de manos que necesitaba Christian Cueva, porque esto era un camino secuencial y se veía venir que algo no andaba bien, que no cuidaba su condición profesional, uno decía ¿qué pasa acá? hay una persona que no está reflexionando. Si meses atrás pones el freno de manos, no llegas a este momento”, aseguró.

Finalmente, Mauricio Loret de Mola confirmó que ‘Aladino’ conversó con el comando técnico de la selección peruana antes de la conferencia que brindó Ricardo Gareca. “Minutos antes que Gareca de la conferencia, Christian Cueva estaba conversando con parte del comando técnico. El mismo Cueva, consiente de su situación fue el que solicitó a Santos que suspenda el contrato por el tiempo que iba a estar en Perú, porque era lo más justo”, concluyó el periodista.