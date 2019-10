“Si tengo que morir aquí esta noche, moriré”, confesó Marcelo en la previa de la final de Kiev

El astro brasileño ‘Marcelo’ relató una de sus peores experiencias antes de disputar un partido con el equipo del Real Madrid. Este hecho sucedió justo en la previa de la final de Kiev de 2018 cuando tuvo un ataque de ansiedad fuerte.

La final del encuentro contra el Liverpool significaba la tercera ‘Champions’ consecutiva para el equipo madrileño. En una publicación de la revista The Players Tribune confesó su nerviosismo en la antesala del partido.

“Yo no podía respirar. Estaba tratando de no entrar en pánico. Esto fue en el vestuario justo antes de la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en 2018. Se sentía como si tuviera algo atrapado en mi pecho. No estoy hablando de nervios. Los nervios son normales en el fútbol. Esto fue algo diferente. Te lo digo, hermano, me sentí sofocado”, mencionó el jugador.

Champions League: Real Madrid vs Liverpool.

Esa noche, Real Madrid se enfrentaba contra los ingleses. 'Marcelo’ tenía una difícil tarea: retener a uno de los futbolistas más reconocidos en Liverpool, Mohamed Salah. Si bien se preparó física y mentalmente por varios días, una crítica de un exjugador del cuadro ‘merengue’ lo descolocaría.

Según el testimonio del lateral del Real Madrid dijo que el exfutbolista manifestó que “él debería comprar un póster de la estrella de Liverpool, colocarlo en la pared y rezarle todas las noches”. A pesar de la dura opinión, este logró motivarlo más a alcanzar la ansiada ‘Orejona’.

El lateral derecho del Real Madrid logró la hazaña de alzar la 'Orejona'.

Las horas transcurrían y aún no lograba mantener la calma, así empezó a rondar varios pensamientos en su mente. “Estaba sentado en mi casillero, luchando por respirar, y pensé: ¿Cuántos niños en el mundo juegan a la pelota? ¿Cuántos de ellos sueñan con jugar en una final de la Champions League? Millones, millones, millones. Tranquilízate átate los botines, hermano”, precisó Marcelo.

Además, intentó ordenar sus emociones así poder jugar de la manera más tranquila. No obstante, este sentimiento de angustia no desapareció cuando pisó el césped de la cancha.

“Cuando finalmente pisé la hierba, todavía tenía problemas para respirar, y pensé: si tengo que morir aquí esta noche, joder. Moriré”, reveló en la carta.

Su desesperación se aplacaría cuando inició el partido final. “Nos alineamos para el saque inicial, bajo todas las luces, vi el balón de fútbol en el círculo central, y todo cambió. El peso se fue quitado de mi pecho. Estaba en paz”, finalizó el jugador del equipo madrileño.

El equipo oficial de la Final de la Champions League 2018. Fuente: Marca.

Real Madrid ganó ese partido por 3 a 1 ante los populares ‘Reds’. Luego del triunfo, Marcelo lloró por todo lo acontecido en ese encuentro.