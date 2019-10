Argentina vs. Camerún EN VIVO DirecTV Sports: chocan por el Grupo E del Mundial Sub 17 Brasil 2019

Argentina vs. Camerún EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY por la fecha 2 del Grupo E del Mundial Sub 17 en el Estadio Kleber Andradade, de la ciudad de Cariacica, desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports para Latinoamérica y TV Pública para Argentina.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

La selección argentina sub 17, dirigida por Pablo Aimar, empató 0-0 contra España en el debut de la Copa del Mundo. La ‘Albiceleste’ dejó un buen despliegue futbolístico ante La Roja pero deberá reafirmarlo ante Camerún. Cerrará la fase de grupos con Tayikistán en la última jornada.

"Tuvimos los dos equipos situaciones para desnivelar el partido, creo que fue un empate justo. Nos vamos bien porque hicieron muchas de las cosas que entrenamos hace tiempo y debutaron a la altura de lo que exige un Mundial", señaló el DT.

Por su parte, Camerún, campeones de la Copa Africana de Naciones Sub 17, sorprendió en su debut al caer por 1-0 frente a Tayikistán y deberá salir con todo frente a Argentina para seguir con vida en el certamen.

Argentina vs. Camerún EN VIVO: ¿A qué hora ver el Mundial Sub 17 2019?

La transmisión del Argentina vs. Camerún EN VIVO comenzará a las 6:00 p. m. (hora en Perú) y a las 8:00 p.m. (hora en Argentina). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso por el Mundial Sub 17:

México - 5:00 p. m.

Perú - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Argentina - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

Chile – 8:00 p.m.

Brasil - 8:00 p. m.

Argentina vs. Camerún EN VIVO: ¿Dónde ver el Mundial Sub 17 2019?

Los canales de transmisión para el partido Argentina vs. Camerún EN VIVO por el Mundial Sub-17 son los siguientes:

Argentina: DIRECTV Sports EN VIVO | TV Pública

Brasil: SporTV 3

Chile: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Chilevisión EN VIVO

Ecuador: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Ecuavisa, Canal Uno

Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, DIRECTV Play Deportes

México: TUDN

Perú: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

Argentina vs. Camerún EN VIVO por DirecTV Sports

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Fernando Petrocelli

Argentina vs. Camerún EN VIVO: alineaciones probables

Argentina: Rocco Ríos Novo; Luciano Vera, Kevin Lomónaco, Francisco Flores y Lautaro Cano; Juan Sforza; Ignacio Fernández, Matías Palacios y Cristian Medina; Matías Godoy y Exequiel Zeballos. DT: Pablo Aimar.

Camerún: Manfred Ekoi; Patrice Ngolna, Fabrize Mezama, Francois Bere y Ricky Ngatchou; Daouda Amadou y Gael Dibongue; Samuel Nongoh, Steve Mvoué y Seidou Ismalia; Leonel Wamba. DT: Thomas Libih.