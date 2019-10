Cruz Azul vs. León EN VIVO: cuándo, hora y canal para ver el partido por la Liga MX

Cruz Azul vs. León EN VIVO | Ver Cruz Azul vs. León Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | Este jueves 31 de octubre chocan a las 22:00 horas de México (EN DIRECTO por SKY) por la fecha 16 del Apertura de la Liga MX.

Este partido de la Liga MX jugará en el Estadio Azteca y podrás seguir el minuto a minuto de las incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul mexicano, aceptó este martes que su equipo está triste y frustrado por los resultados que se les han escapado a lo largo del torneo Apertura MX.

“Es triste y frustrante porque los chicos hacen un gran esfuerzo y duele más cuando ves que sí podías mejorar en la tabla para calificar”, confesó Siboldi al final del entrenamiento matutino de Cruz Azul.

“Frustra porque tienes el partido ganado y se te escapa un triunfo en el último minuto, duele mucho”, reiteró. En la jornada 15, Cruz Azul dejó escapar en el último minuto el triunfo de su visita al estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, en su duelo contra el campeón Tigres.

“El equipo se entrega y no damos por pedido nada, sabemos que tenemos que ganar tres partidos; se hizo buen partido ante Tigres, lamentablemente el gol sobre la hora impidió el triunfo”, explicó el técnico del Cruz Azul.

Aunque Siboldi comentó que fue la derrota de una semana antes ante Morelia por 3-2 en el Azteca la que los complicó. “Sin duda lo que más nos perjudicó fue no ganar a Morelia de local, porque un empate en Monterrey hubiera sido bueno, pero el hubiera no existe y no podemos entregarnos ni dejar de pensar en que podemos aún pelear por calificar”, dijo el Dt del Cruz Azul.

La media para alcanzar la Liguilla en el fútbol mexicano es de 26 puntos, Cruz Azul tiene 17 en el puesto 12, y le restan tres partidos, y sólo si gana los nueve puntos en disputa podrá llegar a dicha cantidad de unidades y aún tendría que esperar los resultados de otros equipos.

“Ya cerramos el partido que pasó, ya vimos en lo que nos equivocamos, y ahora nos enfocamos en crecer y en tratar de vencer al León”, detalló. Cruz Azul recibe este jueves en la jornada 16 al León, actual subcampeón y cuarto lugar de la tabla con 26 puntos, que aspira a mejorar su posición.

“Esperamos al mejor León, porque ellos buscan calificar y nosotros debemos hacer un buen partido, hacer valer la localía y demostrar que podemos hacer un buen partido y podemos competir”. En casa, Cruz Azul suma siete partidos de los cuales ganó dos, empató cuatro y perdió uno.

