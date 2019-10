Brock Lesnar vs. Caín Velásquez EN VIVO: luchan por el título WWE en la estelar de Crown Jewel

Brock Lesnar vs. Caín Velásquez EN VIVO | Ver Lucha Libre Gratis por Internet | Facebook Live Stream | HOY se enfrentan (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action) por el título de WWE en la estelar de Crown Jewel. Este combate se realizará en el estadio de la Universidad Rey Saúd en Riad, Arabia Saudita.​ Podrás seguir las incidencias a través de La República Deportes.

Caín Velásquez se unió hace unas semanas a la empresa de lucha libre luego de su paso por UFC donde fue dos veces campeón peso pesado del mundo. Tras perder con Francis Ngannou en febrero pasado tomó decisión de retirarse de las MMA para iniciar una carrera en WWE.

Brock Lesnar ganó el título mundial de WWE luego de vencer en apenas diez segundos a Kofi Kingston en el primer programa de SmackDown por la cadena Fox. Sin embargo, quedó impactado al ver al peleador mexicano que apareció para atacarlo. Velásquez es ayudado por Rey Misterio, quien lo acompañara en este combate.

Lesnar y Velásquez ya se enfrentaron una vez, pero en el octágono del UFC. En octubre del 2010 el campeón de peso completo era la ‘Bestia Encarnada’ y se enfrentó al mexicano por el cinturón, perdiéndolo en el primer round luego de recibir la paliza de su vida.

Pasaron nueve años para que ambos peleadores se vieran las caras. En la previa de Crown Jewel los dos protagonistas del evento estelar estuvieron en una inédita ceremonia de pesaje que realizó WWE, pues en la empresa de lucha libre no hay límite de peso.

Caín Velásquez no es el primer peleador de MMA que hace la transición a la lucha libre. Kem Shamrock, Dan Severn y Ronda Rousey son algunos de los que también han competido en la empresa de los McMahon.

Lesnar vs. Velásquez: horarios en el mundo

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a. m.

Ecuador 11:00 a. m.

Bolivia 12:00 p. m.

Venezuela 12:00 p. m.

Argentina 1:00 p. m.

Brasil 1:00 p. m.

Chile 1:00 p. m.

Paraguay 1:00 p. m.

Uruguay 1:00 p. m.

España 5:00 p. m.

Lesnar vs. Velásquez: cartelera completa de Crown Jewel

- Cain Velasquez vs. Brock Lesnar, Lucha por el título de la WWE

- Bray Wyatt vs. Seth Rollins, Lucha de caídas y cuentan donde sea por el título Universal de la WWE.

- Braun Strowman vs. Tyson Fury

- Natalya vs. Lacey Evans

- Team Hogan vs. Team Flair: pelea 5 vs. 5

- Roman Reigns (Capitán), Rusev, Ricochet, Ali, Shorty Gable vs. Randy Orton (Capitán), Drew McIntyre, King Baron Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura (Campeón Intercontinental)

- Cesaro vs. Mansoor Al-Shehail

- Team Turmoil Match por el título mundial en parejas

- The Viking Raiders (Campeones RAW en parejas) vs. The Revival (Campeones SmackDown en parejas) vs. The New Day vs. Dolph Ziggler and Robert Roode vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Zack Ryder and Curt Hawkins vs. The OC vs. The B Team

- Batalla Real a 20 hombres. El ganador enfrentará a AJ Styles por el título WWE de los Estados Unidos

Lesnar vs. Velásquez: ¿Qué canal transmitirá el combate de Crown Jewel?

El canal Fox Action será la encargada en Latinoamérica de transmitir el evento Crown Jewel. Los fans también pueden verlo gratis en sus cuentas de WWE Network.