WWE: Cuatro boxeadores que se metieron a un cuadrilatero de lucha libre [FOTOS y VIDEOS]

Cada vez falta menos para que el multicampeón de boxeo Tyson Fury haga su debut en WWE cuando se enfrente a Braun Strowman en Crown Jewel. La ocasión obliga a repasar a las leyendas del boxeo que subirse a un ring de WWE.

Para muchos fanáticos, es común creer que un boxeador es mucho mejor que un wrestler, debido a que el primero podría sencillamente noquear al luchador con un recto, pues estos no suelen tener esa experiencia que un pugilista goza.

[object Object]

Incluso, en algunas películas se ha jugado con la posibilidad de los cruces entre boxeadores y luchadores. Solo basta con revisar los primeros minutos de la aclamada Rocky III, cuando “El Semental Italiano” se mide ante un Hulk Hogan que lo superaban en tamaño y musculatura. Aun así, el campeón de los pesos pesados consigue imponerse tras aplicarle un ‘powerslam’.

Esa podría haber sido la inspiración para que un joven Vince McMahon y su padre promovieran las primeras luchas entre wrestlers y boxeadores.

[object Object]

Muhammad Ali

'El más grande debutó en la lucha libre ante Antonio Inoki. Si bien la lucha no se realizó en un ring de WWE, fue promovida por Vince McMahon padre, quien llenó un coliseo completo para ver a la leyenda japonesa enfrentarse a un Cassius Clay que ya era famoso por su llamativa conducta fuera de los encordados.

Sin embargo, la historia no terminaría ahí para el ‘Campeón de la gente’. En 1976 se midió ante el gigante Gorilla Monsoon. La pelea no salió tan bien, Alí decidió no terminar la contienda.

Además, un retirado Alí fue uno de los jueces en la pelea entre Hulk Hogan y Mr T ante Roddy Pipper y Paul Ondornoff en Wrestlemania I. Incluso se dio el lujo de conectar algunos golpes para alegría de los asistentes.

[object Object]

Mike Tyson

Durante la rivalidad entre Stone Cold y Degeneration X, el entonces Campeón pesado indiscutido se relacionó como el juez invitado. Las semanas previas a la pelea fueron polémicas pues ‘la serpiente cascabel’ insultaba una y otra vez al boxeador, quien en un programa de Raw alcanzó a golpearlo.

Durante la lucha, Mike Tysontraicionaría a Michaels y le daría la victoria a Stone Cold.

Años después, en 2010, Mike Tysonvolvería para apoyar a Chris Jericho en su lucha ante DX (HHH y Shawn Michaels), pero tambien lo traicionó y así enmendando su error.

En 2012 fue incluido en el salón de la fama.

[object Object]

Evander Holyfield

El medallista olímpico y cuatro veces campeón mundial se subió a un ring de WWE en 2009 cuando se enfrentó a Matt Hardy. Evander apoyaba a MVP, quien tenía una rivalidad con el mayor de los Hardy.

De la pelea hay poco que decir, Hardy aguantó dos rounds antes de caer fulminado. Tras su victoria, MVP lo encaró por llevarse a su rival, por lo que el excampeón lo envió a la lona con un derechazo.

[object Object]

Floyd Mayweather Jr.

Esta rivalidad tuvo de todo. Durante el 2008, Big Show atacó sin piedad a Rey Mysterio, solo para que el estadounidense saltara la barrera y lo golpeara. Pactándose una lucha para Wrestlemania 24 entre el gigante y el campeón invicto.

Durante uno de los careos previos, Mayweather le rompió la nariz a Show. Sin embargo, todo se trató de un pedido del gigante, quien sabía que ‘Money’ sabía aplicarlos así que se arriesgó y funcionó.

Floyd Mayweather Jr se llevaría la victoria en Wrestlemania utilizando una vieja trampa en el boxeo, la manopla de hierro.

[object Object]

Otras menciones:

Bart Gunn vs Eric ‘Butterbean’ Esch (1997)

Jack Johnson vs Fred Marcusen (Alemania - 1914)

Antonino Roca vs Primo Carnera (1952)

Muhammad Ali vs Kenny Jay