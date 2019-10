México vs. Italia ONLINE: horario y canal de transmisión por el Mundial Sub 17

México vs. Italia EN VIVO | Ver México vs. Italia Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | Este jueves 31 de octubre chocan a las 18:00 horas de Perú (EN DIRECTO por DirecTV Sports y TUDN) por la segunda jornada del Grupo F del Mundial Sub-17 2019.

Este partido de la Copa del Mundo juvenil se jugará en el Estadio Bezerrão y podrás seguir el minuto a minuto de las incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

La selección de Italia vapuleó este lunes 5-0 a la de Islas Salomón y tomó el liderato de Grupo F del Mundial Sub 17 de fútbol que se disputa en Brasil.

En Gama, en el Distrito Federal de Brasilia, Italia doblegó por 5-0 a Islas Salomón con una destacada actuación de Degnand Gnonto, de origen de Costa de Marfil y que cumplirá 16 años, quien marcó dos veces y le hizo pase a Nicolo Cudrig. Franco Tongya y Andrea Capone anotaron los otros días.

Las selecciones de Paraguay y México igualaron este lunes en Brasilia a cero goles en su debut por el Grupo F del Mundial Sub 17 de fútbol, que se disputa en Brasil, y en un resultado que favoreció a Italia, que asumió en solitario el liderato tras apabullar por 0-5 a Islas Salomón.

México chocará ante Italia en búsqueda de su primera victoria en el Grupo F del Mundial Sub 17.

¿A qué hora ver EN VIVO México vs. Italia Sub 17?

La transmisión del México vs. Italia Sub 17 EN VIVO por la Copa Mundial que se realiza en Brasil, iniciará a las 5:00 p. m. (hora en México). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

México - 5:00 p. m.

Perú - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

Brasil - 8:00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs. Italia Sub 17?

Los canales de transmisión para ver EN VIVO el partido México vs. Italia por el Mundial Sub 17 son los siguientes:

Brasil: SporTV 3

Chile: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Chilevisión EN VIVO

Ecuador: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Ecuavisa, Canal Uno

Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, DIRECTV Play Deportes

México: TUDN

Perú: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes