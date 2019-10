Pasos de gigante: Campeón en el Sudamericano de Parabádminton 2018

Seguramente, una de las imágenes que recordamos de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, es la de un joven saltando con fervor y dedicación al sentir muy cerca el sueño medallista; un joven grande de talento, que le regaló al Perú una presea de bronce en parabádminton que representó más que un título: fue el resultado del esfuerzo que pocos conocen.

“Yo he dado todo, me he esforzado; he botado hasta sangre para conseguir lo que logré en los Parapanamericanos”, nos dice Jesús Salvá, medallista que, a base de esfuerzo y sacrificio, logró regalarle al Perú una medalla de bronce en los Juegos Lima 2019. Jesús es pequeño físicamente –participó en la categoría SS6, de estatura baja–, pero cuando entra al campo para competir, se vuelve gigante, y no es para menos.

Faltaba un punto; solo un punto separaba al peruano de poder colgarse en el cuello la medalla de bronce. Uno que fue interminable, pero que se vivió con fervor, no solo en la cancha; en la tribuna los hinchas se jugaban un partido aparte, todos con Salvá, que al final la salvó.

“Set point”, se escuchó por el parlante del CAR en la Villa Deportiva Nacional, era en favor de Salvá. “Jesús, hazte una”, decían algunos asistentes en el recinto, pues la competencia para el peruano no fue fácil, se enfrentó con un rival de talla internacional. Su contrincante fue Wyatt Lightfoot, un canadiense que en anteriores oportunidades había derrotado al peruano, pero esta vez, en casa y con su gente, Jesús no se la iba a dejar tan fácil.

“Este partido lo jugué como una final, Wyatt Lightfoot me había ganado en varias oportunidades anteriores, y esta era la oportunidad ideal para poder sacarme ‘la espina’ y vencerlo en casa, además con el marco de gente que fue a verme competir. Era un sueño, y lo cumplí”, cuenta Jesús aún emocionado y con la medalla de bronce en la mano, la misma que tiene en una bolsa de tela muy bien guardada y conservada. Esa medalla significa más que sacrificio.

Pura garra

Tuvo tres entrenamientos por día en la Videna donde perfeccionaba su técnica y también su resistencia para un torneo decisivo en su carrera. Incluso tuvo que poner en pausa sus estudios de Comunicación y Periodismo en una universidad limeña. Según el último ranking ocupa el puesto 19 en la categoría SS6 a nivel Mundial, mientras que es el tercer mejor rankeado en Sudamérica. Su nuevo gran objetivo es conseguir la clasificación a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y a largo plazo espera ponerse el oro panamericano en el cuello, en Santiago 2023. Falta mucho pero el objetivo está presente.

Salvá empezó jugando futsal e integró la selección de talla baja pero luego cambió el balón por una plumilla, dejó de ser el ‘9’ para convertirse en un hábil badmintonista.“Entré para −por curiosidad− ver cómo era el deporte, y me quedé. No lo pensé mucho, era lo que quería”.

La semana pasada ha conseguido la medalla de bronce en dobles junto con Alexander Mekdiev y suma puntos importantes rumbo a Tokio. En dos semanas volverá a competir, aunque ahora en Japón. Jesús tiene que costearse algunos viajes ya que el apoyo no alcanza para todos los torneos, pero se las arregla esperando que lleguen auspiciadores.

Gran esfuerzo

Hay quienes podrían repetir mil veces los juegos de Salvá, salvando la pluma –aunque parezca un juego de palabras–, elemento con el que se juega el bádminton. Jesús la hizo también de ‘Superman’, voló, se lesionó en pleno juego, sangró, y varias otras cosas más, pero nunca perdió la fe. “A mí me daba igual sangrar en la competencia, no me importaba y decía “no, quiero jugar porque quiero ganar esa medalla sí o sí”, fue increíble, luego no lo creí hasta que vi la repetición, era la euforia”, comentó.

No hay manera para dejar de sentir orgullo por peruanos como él, quienes a pesar de las dificultades de la vida tomaron las mismas como una especie de impulso para alcanzar sus objetivos. Jesús es parte de este grupo, uno que con mucho esfuerzo se hace grande ante los grandes. Por esos sus pasos son de gigante.

Las cifras

2018 salió campeón en el Sudamericano de Parabádminton.

3 es el puesto que ocupa en Sudamérica en su categoría.