Juventus vs. Genoa EN VIVO vía ESPN 2: con Cristiano Ronaldo por la Serie A 2019

Juventus vs. Genoa EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 10 de la Serie A 2019, este miércoles 30 de octubre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el Allianz Stadium de Turín. La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

La Juventus perdió el liderato de la Serie A tras empatar 1-1 contra Lecce gracias a un gol de Paulo Dybala. El equipo de Maurizio Sarri desaprovechó la oportunidad de sacar una amplia ventaja a al Inter, que ganó 2-1 al Brescia, e intentará retomar la punta ante el Genoa con el aliento de su hinchada.

Con el regreso de Cristiano Ronaldo, quien quedó desafectado del partido por la última fecha por decisión técnica, la ‘Juve’ intentará un triunfo que le permita seguir siendo el invicto del campeonato sin derrotas.

El argentino Gonzalo Higuaín no entró a la lista de convocados después del fuerte golpe en la cabeza sufrido contra el Lecce. Así lo informó el técnico del Juventus, Maurizio Sarri, quien explicó que tanto el "Pipita" como el bosnio Miralem Pjanic todavía no están listos para competir.

Juventus

"Pjanic no ha sufrido lesiones graves, pero veremos. El lunes no estaba en condición de poder jugar, como Higuaín, que sufrió un golpe violento. El lunes todavía no estaba recuperado", afirmó el preparador italiano.

Todo hace indicar que la delantera titular estará formada con toda probabilidad por el argentino Paulo Dybala y el portugués Cristiano Ronaldo que regresa decidido a mejorar su cuenta goleadora, tras anotar cuatro goles en siete partidos.

Juventus vs. Genoa EN VIVO vía ESPN 2: horario y canales para ver la Serie A

La transmisión del Juventus vs. Genoa EN VIVO vía ESPN 2 EN VIVO está programado para la 3:00 p. m. (hora en Perú) y 9:00 p. m. (hora en Italia). Aquí te dejamos el horario y canales para que no te pierdas este encuentro:

- México - 3:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Perú – 3:00 p.m. | RAI y ESPN 2

- Ecuador - 3:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Colombia - 3:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 4:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Venezuela - 4:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Bolivia - 4:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Paraguay - 4:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Chile - 4:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Uruguay - 5:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Brasil - 5:00 p. m. | RAI y ESPN 2

- Argentina – 5:00 p.m. | RAI y ESPN 2

- España - 9:00 p. m. | RAI

- Italia - 9:00 p. m. | RAI

Juventus vs. Genoa EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones probables por la Serie A

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Lgt, Alex Sandro; Khedira, Can, Matuidi; Bentancur, Dybala y Cristiano Ronaldo.

DT: Maurizio Sarri.

Genoa: Radu; Romero, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Schone, Cassata, Ankersen; Lerager, Pinamonti y Gumus.

DT: Thiago Motta.