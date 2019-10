[EN VIVO] Chile vs Haití EN VIVO: sigue aquí el partido por el Mundial Sub 17 2019

Chile vs. Haití EN VIVO se enfrentan en el Mundial Sub-17 realizado en Brasil desde las 8:00 p.m. (horario chileno) con la TRANSMISIÓN TV ONLINE de Chilevisión y DirecTV Sports. Ambas selecciones chocan por la segunda jornada del Grupo C. En esta nota podrás conocer el resultado del partido jugado por Chile Sub-17, así como la nómina y toda la previa del partido.

Este partido de la Copa del Mundo juvenil se jugará en el estadio da Serrinha de Goiania y podrás seguir el minuto a minuto de las incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Chile vs. Haití EN VIVO: Alineaciones confirmadas en Mundial Sub 17 2019

Chile: Julio Fierro - David Tati, Daniel González, Daniel Gutiérrez, Cristian Riqulme - Vicente Pizarro, Danilo Díaz, Luis Rojas - Gonzalo Tapia, Alexander Aravena y Alexander Oroz.

Alineaciones del partido entre Chile y Haití por el Mundial Sub-17.

Haití: Stephner - Geffrard, Samuel, Ceneus, Guirand - Sainte, Etienne, Christophe, Germain, Jean - Jolicoeur.

Alineaciones del partido entre Chile y Haití por el Mundial Sub-17.

Chile vs. Haití EN VIVO: ¿A qué hora ver el Mundial Sub 17 2019?

La transmisión del Chile vs. Haití EN VIVO, dos de las selecciones que perdieron en su debut en el Mundial Sub 17 que se realiza en Brasil, iniciará a las 8:00 p. m. (hora en Chile). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

México - 5:00 p. m.

Perú - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

Brasil - 8:00 p. m.

La selección chilena no pudo en su estreno del Mundial Sub-17 y cayó por 2-0 ante Francia, en el inicio del Grupo C del certamen, que completan sus similares de Corea del Sur y Haití.

Los Galos imponieron sus condiciones desde un inicio, con intensidad por los costados y velocidad por el medio. La Roja equivocó varias entregas y permitió que los franceses aprovecharán sus oportunidades para quedarse con la victoria.

Por su parte, la selección de Haití viene de perder por 2-1 ante su similar de Corea del Sur, por lo que —al igual que Chile— necesita de los tres puntos para seguir con vida en este Mundial Sub-17.

Chile vs. Haití EN VIVO: ¿Dónde ver el Mundial Sub 17 2019?

Los canales de transmisión para el partido Chile vs. Haití EN VIVO por el Mundial Sub-17 son los siguientes:

Brasil: SporTV 3

Chile: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Chilevisión EN VIVO

Ecuador: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, Ecuavisa, Canal Uno

Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, DIRECTV Play Deportes

México: TUDN

Perú: DIRECTV Sports EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

Chile vs. Haití EN VIVO por DirecTV Sports

Narración: Pablo Sager

Comentarios: Sebastián Decker